У 2006 році президент Віктор Ющенко переніс свято з 1 серпня на першу неділю липня. Причина – морякам не подобалось те, що святкування зазвичай випадало на будні дні, інформує 24 канал.

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День ВМС України і Росія

Наших моряків також не влаштовувало те, що святкувати доводилось після відзначень військово-морських сил Росії, чиї кораблі також базувалися у Севастополі. Вже у 2008 році Ющенко скасував День Військово-Морських Сил і запровадив День Флоту на таку ж саму дату.

Наступний президент, тепер уже втікач, Віктор Янукович придумав нову дату святкування. У 2011 році видав указ, яким переніс Дня флоту на останню неділю липня. Так українці почали відзначати свято разом з російськими військовими моряками.

У 2015 році президент Петро Порошенко видав інший указ про відзначення Дня Військово-Морських Сил. Він знову повернув дату святкування на першу неділю липня. У 2022 році вона припала на 3 липня. Так українці знову почали відзначати це свято окремо від країни-агресора.

Привітання для моряків

Під час російської агресії всі види військ в Україні показали свою мужність та героїзм. Військово-морські сили – не виняток. Сьогодні для них лунають привітання від колег-військових та звичайних українців, які вдячні за службу.

Командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський побажав міцного моряцького здоров'я, удачі в усіх починаннях. Також – більше яскравих перемог з феєричними результатами, а головне – завжди повертатися з походів до своїх родин цілими та неушкодженими.

Море завжди гартувало та об'єднувало військові колективи. Навіть у мирний час, від вашої єдності залежали людські життя. Ворог мав неспівмірну перевагу в чисельності корабельного та особового складу. Але ви продемонстрували Україні і світу, що здатні на неможливе,

– зауважив Сирський.

Він також констатував, що наші ВМС показали, як горять, тонуть і рухаються у правильному напрямку російські воєнні кораблі.

ВМС відродились 30 років тому

Привітав своїх підопічних й командувач Військово-морських Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Дата цього року особлива, бо виповнюється 30 років з моменту відродження сучасних ВМС. За словами командувача, ще рік тому почали думати про святкові заходи. Все зіпсувало російське вторгнення.

Мужні екіпажі наших кораблів, катерів і суден вміло і рішучо захищають наше узбережжя, сприяють сухопутним військам на приморському напрямку, збивають ворожі ракети, літаки і вертольоти,

– каже Неїжпапа.

Він також констатував у привітанні, що такої війни, яку ведемо ми з цими варварами, не вів ніхто в сучасному світі. Командувач ВМС запевнив, що ми неодмінно переможемо, бо правда перемагає брехню завжди. Він подякував морякам та побажав, окрім всього, ще й нових звершень для перемоги над Росією.

Креатив від Міноборони

Привітали наших моряків також Генштаб та Командування морської піхоти. А Міністерство оборони України постаралося і створило креативне душевне відео для моряків. На ньому наших героїв вітають їхні дітки в формі моряка. А в підписі до відео виклали крилаті вирази, значення яких знають самі моряки.

Неймовірне привітання під пісню: дивіться відео

Діти бажають таткам нових перемог та чекають повернення рідних додому живими та здоровими.

Хто ще привітав моряків

Вітання для бойових побратимів оприлюднив також і командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва – українці завжди демонстрували відвагу на морі,

– сказав він.

Долучилась до привітань й Кіровоградська обласна військова адміністрація.

Особливий привіт бойовим командам СДК Юрій Олефіренко та ПСК Григорій Куроп'ятников. Вони наші. Ми друзі ще з мирного часу. Віримо, що після Перемоги, як і раніше, ми приїдемо до хлопців з гостинцями,

– зізнались в ОВА.

Також побажали морякам мужності, хоробрості та витримки.

Українських моряків вітає Велика Британія

Посольство Великої Британії також відзначило цей святкоаий день для наших ВМС. Запевнили, що пишаються таким партнерством і дружбою.

"Сьогодні, в День Військово-морських Сил ЗСУ – і завжди – ми разом!" – кажуть в посольстві дружньої країни.

Як українські моряки топлять російські кораблі

Одним з перших, радісних та лешендарних потоплень, став корабель "Москва", який ще й яскраво палав. Над знищенням ворожого флагмана попрацювали в ніч на 14 квітня. Ліквідували завдяки ракетам "Нептун". Для росіян же – це одна з найганебніших поразок розв'язаної ними війни.

А у порту тимчасово окупованого Бердянська наші моряки знищили великий десантний корабель Росії "Саратов". При цьому великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Нещодавно окупанти підняли "Саратов" із дна .

Потішили українців моряки "великою рибиною" і в червні. Українські воїни Військово-морських сил ЗСУ в ніч на 17 червня ліквідували буксир окупантів "Василій Бех". Його атакували двома ракетами системи "Гарпун".

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