Выстояли, держимся, преодолеем: поздравления от Сырского и Буданова украинским защитникам

Украина 6 декабря празднует День Вооруженных Сил Украины. Высокопоставленные чиновники и военные лидеры поздравили защитников страны, отметив их героизм и самоотверженность.

Об этом рассказывает 24 Канал. Генералы в очередной раз подчеркнули отвагу и несокрушимость ВСУ в борьбе за независимость страны.

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Поздравление от генерала Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем поздравлении отметил, что современная армия Украины унаследовала храбрость и свободолюбие от предшественников, таких как Украинские сечевые стрельцы и Украинская Галицкая Армия.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины стали закаленными в условиях десятилетней борьбы с российскими оккупантами.

Побеждает только тот, кто борется и не складывает оружия. Мы выстояли, мы держимся, мы одолеем врага,

– подчеркнул Сырский.

Поздравление от Рустема Умерова

Министр обороны Рустем Умеров обратился к военным со словами благодарности за их непоколебимую отвагу и решительность в защите Родины.

Он подчеркнул, что каждый военнослужащий – от солдата до генерала – является воплощением героизма и патриотизма, а их мужество на поле боя вдохновляет нацию.

Вы – щит, стоящий между свободой и тиранией, светом и тьмой,

– отметил Умеров.

Поздравление от Кирилла Буданова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поблагодарил военных разведчиков за их героические действия, направленные на уничтожение оккупантов и выполнения сложных задач, от стратегической разведки до боевых операций.

Вечная слава героям, которые отдали жизнь за независимую Украину! Вместе мы получим мир, победно выйдем на международно признанные границы,

– заявил Буданов.

Поздравление от Валерия Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный поблагодарил всех военных, которые отдали свои жизни за Родину, и тех, кто продолжает борьбу.

Мы объединились. Мы спасли нашу страну и дали шанс Европе. Мы это сделали, но это еще не все. Нам еще будет трудно, но уже никогда не будет стыдно,

– подытожил Залужный.

К поздравлениям присоединился и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, который выразил благодарность всем военным за их самоотверженность и профессионализм.

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К слову, 6 декабря в Украине также празднуют День Святого Николая. Военные поздравили украинцев с этим праздником и пожелали мира, тепла и согласия. А также поблагодарили за поддержку, подчеркнув важность единства в общей борьбе.