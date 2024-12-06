Про це розповідає 24 Канал. Генерали вкотре підкреслили відвагу та незламність ЗСУ у боротьбі за незалежність країни.

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Привітання від генерала Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму привітанні зазначив, що сучасна армія України успадкувала хоробрість і волелюбність від попередників, таких як Українські січові стрільці та Українська Галицька Армія.

Він підкреслив, що Збройні Сили України стали загартованими в умовах десятилітньої боротьби з російськими окупантами.

Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї. Ми вистояли, ми тримаємось, ми здолаємо ворога,

– наголосив Сирський.

Вітання від Рустема Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров звернувся до військових зі словами вдячності за їхню непохитну відвагу і рішучість у захисті Батьківщини.

Він підкреслив, що кожен військовослужбовець – від солдата до генерала – є втіленням героїзму і патріотизму, а їхня мужність на полі бою надихає націю.

Ви – щит, що стоїть між свободою та тиранією, світлом і темрявою,

– зазначив Умєров.

Привітання від Кирила Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов подякував військовим розвідникам за їхні героїчні дії, спрямовані на знищення окупантів та виконання складних завдань, від стратегічної розвідки до бойових операцій.

Вічна слава героям, які віддали життя за незалежну Україну! Разом ми здобудемо мир, переможно вийдемо на міжнародно визнані кордони,

– заявив Буданов.

Привітання від Валерія Залужного

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний подякував всім військовим, які віддали свої життя за Батьківщину, і тим, хто продовжує боротьбу.

Ми обʼєдналися. Ми врятували нашу країну і дали шанс Європі. Ми це зробили, але це ще не все. Нам ще буде важко, але вже ніколи не буде соромно,

– підсумував Залужний.

До привітань приєднався і Генеральний штаб Збройних Сил України, який висловив вдячність усім військовим за їхню самовідданість та професіоналізм.

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До слова, 6 грудня в Україні також святкують День Святого Миколая. Військові привітали українців з цим святом та побажали миру, тепла і злагоди. А також подякували за підтримку, підкресливши важливість єдності у спільній боротьбі.