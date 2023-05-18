Вышита свободой и расшита силой: ВСУ показали чувственное видео ко Дню вышиванки
Источник:Генштаб ВСУ
Наши защитники обратились к украинцам по поводу праздника. Воины ВСУ напомнили о важности Дня вышиванки, а также опубликовали тематический видеоролик.
Генеральный штаб ВСУ поздравил людей в Украине и за ее пределами Днем вышиванки. В четверг, 18 мая, военные опубликовали видеоролик, передает 24 Канал.
Читайте также Вышитая или вышитая: как правильно говорить по-украински о Дне вышиванки
Как ВСУ поздравили украинцев
Вышита свободой. Расшита силой. Соткана любовью. Вышиванка – культурная броня нации,
– подчеркивается в видео.
На кадрах женщина под эмоциональную музыку шьет рубашку для защитника. Воин возвращается домой, чем радует мастерицу, и примеряет ее подарок. После этого он одевает вышиванку под военную форму ВСУ.
Чувственное поздравление с Днем вышиванки: видео Генштаба ВСУ
Какое значение вышиванка имеет для наших воинов
Ролик сопровождается текстовым обращением. В нем вышиванка называется оберегом, символизирующим нашу силу, несокрушимость и единство. В Генштабе подчеркнули, что этот символ нашей культуры нить за нитью соединяет украинцев, многие из которых разбросаны по миру из-за развязаной Россией войны.
Она (вышиванка – 24 Канал) согревает нас любовью родных в окопах этой войны, придает силу побеждать в тяжелых боях. Слава Украине! Вместе победим!
– написали защитники.
Как празднуют День вышиванки известные украинцы
- Владимир Зеленский надел вышиванку с особыми орнаментами, сделал селфи и опубликовал фотографию в соцсетях. Президент Украины написал особое обращение, поскольку на 18 мая также выпал День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
- Жена украинского лидера также переоделась. Елена Зеленская была замечена в Сеуле в вышиванке. Первая леди приехала в Республику Корея, чтобы встретиться с нашей диаспорой.
- Не забыли одеть вышиванки и украинские звезды: Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Дарья Астафьева и другие. 24 Канал сделал подборку фотографий наших артистов в национальной одежде.