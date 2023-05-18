Вышита свободой и расшита силой: ВСУ показали чувственное видео ко Дню вышиванки

Наши защитники обратились к украинцам по поводу праздника. Воины ВСУ напомнили о важности Дня вышиванки, а также опубликовали тематический видеоролик.

Генеральный штаб ВСУ поздравил людей в Украине и за ее пределами Днем вышиванки. В четверг, 18 мая, военные опубликовали видеоролик, передает 24 Канал.

Читайте также Вышитая или вышитая: как правильно говорить по-украински о Дне вышиванки

Как ВСУ поздравили украинцев

Вышита свободой. Расшита силой. Соткана любовью. Вышиванка – культурная броня нации,

– подчеркивается в видео.

На кадрах женщина под эмоциональную музыку шьет рубашку для защитника. Воин возвращается домой, чем радует мастерицу, и примеряет ее подарок. После этого он одевает вышиванку под военную форму ВСУ.

Чувственное поздравление с Днем вышиванки: видео Генштаба ВСУ

Какое значение вышиванка имеет для наших воинов

Ролик сопровождается текстовым обращением. В нем вышиванка называется оберегом, символизирующим нашу силу, несокрушимость и единство. В Генштабе подчеркнули, что этот символ нашей культуры нить за нитью соединяет украинцев, многие из которых разбросаны по миру из-за развязаной Россией войны.

Она (вышиванка – 24 Канал) согревает нас любовью родных в окопах этой войны, придает силу побеждать в тяжелых боях. Слава Украине! Вместе победим!

– написали защитники.

Как празднуют День вышиванки известные украинцы