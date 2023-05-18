Генеральний штаб ЗСУ привітав людей в Україні та за її межами з Днем вишиванки. У четвер, 18 травня, військові опублікували відеоролик, передає 24 Канал.

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Як ЗСУ привітали українців

Вишита свободою. Гаптована силою. Виткана любов'ю. Вишиванка – культурна броня нації,

– підкреслюється у відео.

На кадрах жінка під емоційну музику шиє сорочку для українського захисника. Воїн повертається додому, чим тішить майстриню, та приміряє її дарунок. Після цього він одягає вишиванку під військову форму ЗСУ.

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Яке значення вишиванка має для наших воїнів

Ролик супроводжується текстовим зверненням. У ньому вишиванка називається оберегом, що символізує нашу силу, незламність та єдність. У Генштабі підкреслили, що цей символ нашої культури нитка за ниткою з'єднує українців, багато з яких наразі розкидані по світу через розв'язану Росією війну.

Вона (вишиванка – 24 Канал) зігріває нас любов'ю рідних в окопах цієї війни, надає силу перемагати у важких боях. Слава Україні! Разом переможемо!

– написали захисники.

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