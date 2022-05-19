День вышиванки в Киеве в условиях войны: красочный фоторепортаж

Несмотря на войну, в столице Украины люди отмечали День вышиванки. Юные, взрослые и пожилые украинцы надели вышитые рубашки, чтобы еще раз засвидетельствовать наш культурный код.

День вышиванки ежегодно отмечают в третий четверг мая. Как в этом году во время войны люди столицы надели вышиванки в Киеве, смотрите в фоторепортаже 24 канала.

Заметьте "В наших сердцах вышита Украина": как звезды поздравляют с Днем вышиванки

Киев отметил День вышиванки

День вышиванки Украина и столица в 2022 году отмечают 19 мая – на 85 день войны, которую Россия начала против Украины. Граждане надели разнообразные вышиванки и вспомнили, какой колоритной является традиционная украинская одежда.



Украинцы надели вышиванки с традиционным орнаментом / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Люди в столице понимают значение вышиванки как символа украинского народа / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Киевляне надевают вышиванки на улицы столицы с верой в нашу победу / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Сознательные взрослые украинцы надели вышиванки, которые теперь являются духовной броней украинца / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Стоит вспомнить, что находящийся в столице Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Президент Украины опубликовал видео, в котором вспомнил, что вышиванка – наш священный оберег на этой войне.

К теме Наш священный оберег на этой войне, – Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

Кстати, эксклюзивную вышиванку цвета милитари президенту создал бренд Etnodim. У них на сайте она с орнаментом дубовых листьев, а у Владимира Зеленского – эксклюзивное изделие, украшенное трезубцем.

Украинцы в Киеве также надели разнообразные вышитые сорочки – от распространенного красно-черного орнамента и до роскошных вышитых разноцветных цветов.



Украинки надели вышитые сорочки с цветочным орнаментом / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Издавна на вышиванках украинцев были цветы – маки, бархатцы, хмель / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинцы надели вышитые рубашки в День вышиванки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинцы во время войны надели вышиванки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Жители Киева отметили День вышиванки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Граждане Украины продолжают носить вышиванки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинские мужчины надели красно-черные вышиванки, как и наш флаг национально-освободительной борьбы / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Женщины в Киеве даже надели традиционные горботки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинские женщины и мужчины танцевали на День вышиванки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинскую горботку девушки надели с поясом / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На улицы вышли и мужчины в традиционных вышитых рубашках / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Коротко о Дне вышиванки 2022 года

Праздник отмечают уже 16 лет, ведь начала его еще в 2006 году Леся Воронюк. Комментируя праздник, она поблагодарила защитников Мариуполя за жизненный пример борьбы и любви, вооруженные сил Украины и всех, кто защищает наше государство на своих фронтах, за возможность надеть сегодня вышиванку в украинской Украине.

В День вышиванки Украину с праздником поздравили звезды. MamaRika, Монатик, Лилия Ребрик, Наталья Карпа и многие другие знаменитости опубликовали фото в вышиванке и написали, что Украина обязательно победит в войне против России.

В этот день боец Черкасской теробороны придумал первую в мире военную вышиванку. Она интересно сочетается с боевой рубашкой ВСУ.

Смотрите также – У ВСУ есть особый "подарок" оккупантам на День вышиванки: видео