"Вы сражаетесь за свободу для всех нас": весь мир поздравляет защитников Украины с праздником

В Украине 14 октября отмечается День защитника и защитниц Украины. Весь мир приобщается к словам благодарности и поздравлений украинских героев, отмечая, что их смелость вдохновляет.

Поздравили украинских защитников уже ряд стран. В частности, США, Швеция, страны Балтии и т.д. Все отмечают, что воины борются не только за свою свободу, но и за ценности демократического мира.

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США

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что в этом году День защитников Украины имеет особое значение. Она добавила, что с 24 февраля практически каждый украинец в некоторой степени стал защитником своей земли, жизни, будущего.

Отдельно она подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Смотрите обращение Бринк: видео

НАТО

С Днем защитников украинцев поздравили и в НАТО. Отметили, что воины – пример храбрости и мужества для всего мира. Смелость в защите Родины вдохновляет.

Европарламент

Президент Европарламента Роберта Мецола в День защитника Украины поблагодарила всех смелых украинских мужчин и женщин, которые отстаивают и защищают европейские ценности: свободу, демократию, равенство и верховенство закона.

Я знаю, что вы не сдаетесь. Мы тоже не будем,

– заверила Мецола.

Поздравление президента Европарламента: видео

Великобритания

В министерстве Великобритании написали, что сегодня вспоминают всех украинцев, борющихся за независимость своего народа. В частности, включая тех новобранцев, которые участвуют в программах обучения под руководством Великобритании по всей стране.

В посольстве Великобритании в Киеве подчеркнули, что страна будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется для победы.

Мы восхищаемся украинским народом, героически защищающим свою землю и свободу от русских захватчиков,

– говорится в сообщении.

Страны Балтии

Латвия присоединилась к поздравлениям украинцев с Днем защитников и защитниц. Подчеркнули, что их решимость, сила и мужество – вдохновение для каждого.

В Посольстве Эстонии в Украине поблагодарили всех, кто встал на защиту Украины, европейских ценностей, на защиту правды и справедливости. Заметили, что этот подвиг бесценен.

В Литве добавили, что поддержка Украины уже стала ежедневной и одной из важнейших задач страны. Кстати, президент Владимир Зеленский ночью 14 октября побеседовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Среди тем были ситуация на поле боя, оборонные нужды Украины и дальнейшая евроатлантическая интеграция.

Швеция

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Байден обнародовал видеообращение, в котором заявил, что борьба, мужество и жертвы украинских воинов никогда не будут забыты. Шведская поддержка Украины и украинского народа остается сильной, надежной и долгосрочной.

Поздравление Швеции – видео:

Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также поздравила смелых мужчин и женщин, украинцев, белорусов и других, которые борются на передовой в Украине, защищая свободу. Политик признала, что восхищается героизмом и решимостью воинов, ежедневно защищающих будущее Европы.

Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника и защитниц Украины: видео