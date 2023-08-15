Шеф-редактор "Мемориала" Анастасия Абрамец рассказала 24 Каналу, что перед Днем защитников и защитниц ученики вместе с учителями высадят калиновые кусты в память о павших героях на территории образовательных учреждений.

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"Возникла идея, что мы должны привлекать к чествованию памяти наших детей. Мы думали о том, как это сделать нетравматично для них. Так возникла идея живых памятных знаков – кустов калины", – поделилась Абрамец.

Неделю назад "Мемориал" запустил краудфандинговую кампанию, чтобы собрать 72 тысячи гривен для обеспечения саженцами, информационными таблицами и буклетами по уходу за калиной 50 учебных заведений. Уже удалось собрать больше, однако организаторы на этом не останавливаются, потому что хотят привлечь к проекту все образовательные заведения Украины.

Как поддержать проект "Калина памяти"

На сегодня уже 135 школ подали заявки. Высаживать кусты калины планируют 29 сентября – количество желающих может значительно увеличиться. Чтобы привлечь максимальное количество образовательных учреждений, нужно больше средств.

Поддержать проект можно на сайте "Мемориала".

Как поддержать проект "Калина памяти" / скриншот эфира 24 Канала

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