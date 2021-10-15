В День защитников и защитниц флаг Украины пролетел над оккупированным Донбассом – видео

В День защитников и защитниц Украины в небо над Донбассом запустили сине-желтый флаг. Стяг на шариках добрался до места назначения и взвился над временно оккупированными территориями.

Видеозапись полета флага Украины обнародовали в социальных сетях.

Читайте также Под носом у оккупанта: в Москве запустили в небо флаг Украины – феерическое видео

Ураааа! Долетел по назначению! Слава Україні! Україна понад усе!

– подписали ролик.

"Спасибо всем за возможность проводить эти акции! Без поддержки нас бы не

было, поэтому это коллективная работа!" – добавили в твитер-аккаунте"Рядовий Жолудь".

Стоит отметить, что этим жестом украинские патриоты смогли порадовать сограждан и напомнили наемникам России, кому принадлежат земли Донбасса.

В небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины: смотрите видео

К слову В Москве подняли в небо второй за сутки флаг Украины: захватывающее видео

День защитников и защитниц: что известно