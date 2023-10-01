Память украинских воинов почтили на площади Свободы в центре города, информирует 24 Канал. Отметим, что Украина впервые отмечает День защитников и защитниц в эту дату.

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По громкоговорителю в 9:00 объявили общенациональную минуту молчания. Чтобы почтить павших военных, остановилось дорожное движение – автомобили, общественный транспорт и пешеходы. Люди вышли из своих авто, чтобы отдать честь бойцам.

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В канун праздника президент Украины выступил с инициативой, чтобы во всех украинских городах прошла минута молчания. Глава государства предложил, чтобы в 9:00 1 октября все остановилось. Так теперь каждый год будут чтить память погибших Героев.

Почтили погибших военных и в других городах Украины. В частности, на минуту все остановилось в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Сумах. Почтили также память в Хмельницком, Черкассах, Тернополе, Николаеве и Ровно.

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