Пам'ять українських воїнів вшанували на площі Свободи, що у центрі міста, інформує 24 Канал. Зазначимо, що Україна вперше відзначає День захисників та захисниць у цю дату.
До теми Боротьба за свободу в найтемніші часи: історії 24 Каналу про захисників та захисниць України
З гучномовця о 9:00 оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання. Аби вшанувати полеглих військових, зупинився дорожній рух – автомобілі, громадський транспорт та пішоходи. Люди вийшли зі своїх авто, аби віддати шану бійцям.
У Харкові віддали шану захисникам та захисницям: дивіться відео
Напередодні свята президент України виступив з ініціативою, аби в усіх українських містах пройшла хвилина мовчання. Глава держави запропонував, щоби о 9:00 1 жовтня все зупинилося. Так тепер щороку вшановуватимуть загиблих Героїв.
Віддали шану загиблим військовим і в інших містах України. Зокрема, на мить усе зупинилося у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі та Сумах. Вшанували також у Хмельницькому, Черкасах, Тернополі, Миколаєві та Рівному.
День захисників та захисниць: головне
- Президент України звернувся до українців з нагоди Дня захисників та захисниць. Володимир Зеленський наголосив на важливості боротьби та подякував усім причетним до оборони України.
- Українських бійців привітало усе вище військове керівництво. Привітав наших воїнів і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він оприлюднив відео зі словами подяки. До привітань долучилися, зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров, керівник української розвідки Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк та командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
- День захисників і захисниць перенесли з 14 на 1 жовтня. Відповідне перенесення підтримала Верховна Рада. Мета – відмовитися від спадщини країни-агресорки. Раніше пропозицію щодо змін подав у Парламент президент України.