Пам'ять українських воїнів вшанували на площі Свободи, що у центрі міста, інформує 24 Канал. Зазначимо, що Україна вперше відзначає День захисників та захисниць у цю дату.

До теми Боротьба за свободу в найтемніші часи: історії 24 Каналу про захисників та захисниць України

З гучномовця о 9:00 оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання. Аби вшанувати полеглих військових, зупинився дорожній рух – автомобілі, громадський транспорт та пішоходи. Люди вийшли зі своїх авто, аби віддати шану бійцям.

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Напередодні свята президент України виступив з ініціативою, аби в усіх українських містах пройшла хвилина мовчання. Глава держави запропонував, щоби о 9:00 1 жовтня все зупинилося. Так тепер щороку вшановуватимуть загиблих Героїв.

Віддали шану загиблим військовим і в інших містах України. Зокрема, на мить усе зупинилося у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі та Сумах. Вшанували також у Хмельницькому, Черкасах, Тернополі, Миколаєві та Рівному.

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