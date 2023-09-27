Украина впервые отметит День защитников и защитниц в новую дату: все на минуту остановится
Источник:Владимир Зеленский
1 октября Украина впервые отметит в новую дату День своих защитников и защитниц. И в это воскресенье впервые все наше государство на минуту остановится.
Так, 1 октября вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство. Это произойдет в 9 утра.
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Украина впервые отметит День защитников и защитниц в новую дату
Президент Владимир Зеленский заявил, что 1 октября Украина впервые отметит в новую дату День своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине или тех, кто отдал свою жизнь за победу.
И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения,
– написал украинский лидер.
1 октября в Украине все на минуту остановится: смотрите видео
Рада изменила даты празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц
Напомним, что ранее депутаты поддержали перенос даты ряда праздников. В частности, Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц.
Дату празднования Рождества перенесли на 25 декабря. День Украинской Государственности – с 28 на 15 июля, когда чтят память величайшего державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
Кроме того, День защитников и защитниц будет не 14, а 1 октября.