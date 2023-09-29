В мире пройдут акции DefendingUkraine ко Дню защитников и защитниц Украины
Наше государство отметит День защитников и защитниц в воскресенье, 1 октября. Ранее праздновали 14 октября, изменения связаны с переходом на новый церковный календарь.
Австралия, США, Япония и Европа – по всему миру пройдут акции ко Дню защитников и защитниц Украины. Мероприятия состоятся 30 сентября, 1 октября и 14 октября.
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Зачем проводить акции
Сегодня тысячи украинских парней и девушек, мужчин и женщин сменили свой привычный образ жизни на борьбу с российским агрессором. Кто-то поменял класс, полный учеников, или руль грузовика на пулемет, кто-то – удобное офисное кресло на кабину артиллеристской пушки. Все ради того, чтобы не только Украина, но и весь цивилизованный мир чувствовал себя в безопасности перед Россией, которая решила устанавливать свои кровавые порядки в независимом государстве.
Акции #DefendingUkraine пройдут под лозунгом "Защищая Украину – защищаем свободу". Их формат разнообразен – от встреч с семьями пленных до показа украинских патриотических фильмов и мероприятий, призванных привлечь внимание мира ко всем украинцам, которые в нужный момент сказали себе "кто, если не я?"
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Что будет во время мероприятий
Кроме того, что украинцы многих европейских городов, США и Австралии на акциях #DefendingUkraine будут благодарить украинских Героев, активисты еще раз сконцентрируют внимание мира на том, что нашим воинам крайне необходимо современное западное оружие. Оно защитит свободу и демократические ценности, поможет победить Россию, обеспечит продолжительный мир и стабильность в мире, а также станет гарантией ненападения России на НАТО и начала новой мировой войны.
Важной станет поддержка инициативы предоставления Генеральной ассамблеи ООН возможности преодоления вето России в Совете безопасности ООН и превращения ООН в действенный инструмент обеспечения дальнейшего мира и безопасности в мире.
На акциях международной кампании #DefendingUkraine, приуроченной к Дню защитников и защитниц Украины, будет использована очень мощная и символическая графика украинского художника Андрея Ермоленко, иллюстрирующая всю силу наших защитников. Именно их руки защищают мир, покой и свободу по всему миру.
Пример графики Андрея Ермоленко / Фото #DefendingUkraine
Мероприятия пройдут в таких городах:
- Сидней (Австралия);
- Копенгаген, Орхус (Дания);
- Хельсинки (Финляндия);
- Гренобль (Франция);
- Аугсбург, Дортмунд, Геттинген, Гамбург, Кассель (Германия);
- Будапешт (Венгрия);
- Рим, Милан, Козенца (Италия);
- Осло (Норвегия);
- Стокгольм, Линчёпинг (Швеция);
- Стамбул (Турция);
- Токио (Япония);
- Остин (США);
- Рига (Латвия);
- Вильнюс (Литва);
- Кишинев (Молдова);
- Аликанте (Испания);
- Атлон (Ирландия).