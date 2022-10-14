Мы выдержали мощный удар и теперь возвращаем свое, – Залужный поблагодарил украинских защитников

Украинские защитники более 8 лет сражаются с российским нашествием. Каждый день наши воины защищают родную землю от армии Путина. А зима 2022 года уже стала частью мировой истории.

Мы выдержали мощный вражеский удар и показали, что значит быть украинцем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил наших военных за службу и поздравил с Днем защитников и защитниц.

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"Смелость бороться за свободу"

Залужный отметил, что наши воины даже в жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов держатся за каждый клочок родной земли. Мы развенчали миф о непобедимости путинской армии. Также главнокомандующий обнародовал видео, как украинский народ противостоит врагу уже 233 дня от полномасштабного вторжения.

А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Итого к Победе,

– подчеркнули украинские военные.

О несокрушимости и борьбе украинцев: смотрите видео

Присоединились к поздравлениям и в СБУ. Отметили: "Вместе мы – монолитная и несокрушимая сила. Именно поэтому наш враг воюет не с армией, а со всем украинским народом".

Украинцы доказали всему миру, что стать защитником может каждый. Более того, чтобы защищать Родину, не обязательно нужно стоять с оружием. Главное – с любовью к родной земле, которая дала нам жизнь, свободу выбора и возможность быть свободными.

Бойцы на фронте, медики в госпиталях, волонтеры в постоянных собраниях и поисках – каждый, не раздумывая, каждый день вносит свой вклад в победу,

– подчеркнули в СБУ.

Важно Сегодня Россия может нанести удары по областным центрам, в частности важным объектам, – военные

Поздравление МВД с Днем защитников и защитниц Украины: смотрите видео

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