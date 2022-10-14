В День защитников Зеленский почтил воинов, отдавших жизнь за Украину
Источник:Офис Президента Украины
Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, отдавших жизнь, защищая родную землю. Это произошло в День защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября.
Мероприятие прошло на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
К теме За тобой, Украинский Воин, – миллионы людей: Зеленский поздравил с Днем защитников
Зеленский почтил воинов
Так, в присутствии почетного караула и под звуки трубы к Стене памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне был установлен венок с цветами от украинского народа.
Президент Зеленский и собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.
В Киеве Зеленский почтил память воинов, которые отдали жизни, защищая Украину / фото Офис Президента
Зеленский почтил память погибших воинов: смотрите видео
Как Зеленский поздравил с праздником защитников и защитниц
Президент Владимир Зеленский поздравил военных с Днем защитников и защитниц Украины. Он и другие ведомства, выразили благодарность тем, кто ежедневно и без устали защищает наше государство.
Зеленский отметил, что защитники сейчас сражаются за Украину и независимость нашего государства. Они также борются за свободу для всех последующих поколений. Президент назвал их "абсолютными героями".
"Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы", – подчеркнул он.
Достойно внимания – Трогательное видео от Зеленского ко Дню защитников и защитниц