Ко дню железнодорожника: в центре Киева экспонируют обстрелянный вагон эвакуационного поезда из Ирпеня

В Киеве на Михайловской площади установили вагон эвакуационного поезда из Ирпеня, обстрелянный оккупантами в марте 2022 года. Инсталляция приурочена ко дню железнодорожников, чтобы поблагодарить за их работу во время войны.

В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что во время наступления российской армии на Киев в начале марта прошлого года железная дорога стала единственной возможностью на спасение из Ирпеня и окрестных населенных пунктов.

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Как происходило спасение из Ирпеня

Эвакуационные поезда выполняли по 3 рейса в сутки, начиная с 28 февраля по 5 марта прошлого года. Железной дорогой выехали свыше 10 тысяч жителей из блокированного войсками россиянами Ирпеня.



Эвакуация из Ирпеня в марте 2022 года / Фото из фейсбука "Укрзализныци"

Россияне обстреляли поезд

Российские войска обстреляли поезд 5 марта, когда он следовал за людьми из Киева в Ирпень. Тогда снаряд разрушил колею, а вагоны порубили обломками. В результате обстрела сошли с рельсов два вагона поезда. К счастью, обошлось без пострадавших. После этого обстрела было решено проводить эвакуацию из Ирпеня автобусами.

Установка благодарности "железным" людям

Сегодня киевляне и гости столицы могут увидеть повреждения вагона ирпинского эвакуационного поезда. Инсталляция на Михайловской площади продлится до 26 ноября.

Вагон обстрелянного поезда поставили в центре Киева / Фото из фейсбука "Укрзализныци"



Россияне атаковали поезд, когда тот же ехал за людьми / Фото из фейсбука "Укрзализныци"

. День железнодорожника в Украине отмечают каждый год 4 ноября.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что железная дорога – это 220 тысяч человек, которые, несмотря на любые опасности, работают для того, чтобы могло работать государство, общество, экономика.