23:39
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:25, сегодня
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      День дебатов: как происходила дискуссия кандидатов

      97 Читати новину українською

      Петр Порошенко и Владимир Зеленский сошлись в словесном поединке 19 апреля на стадионе "Олимпийский". Впрочем, это было скорее феерическое шоу с перлами кандидатов, чем классические дебаты. На стадионе на разных концах футбольного поля им возвели две сцены, однако оппоненты использовали только одну.

      В общем 70 тысяч зрителей наблюдали за действом на самом НСК и еще несколько десятков миллионов смотрели телетрансляцию.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты

      В общем дебаты происходили как футбольный матч между финалистами предвыборной гонки. Согласно жеребьевке, первым дебатировал Владимир Зеленский. Накануне дискуссии на Олимпийском установили две сцены для кандидатов, зато Порошенко не использовал свою часть поля, а направился на территорию оппонента.

      Кандидаты пожали руки, после чего модераторы официально дали старт дебатам. Первое слово было Зеленского, который заявил, что в течение пяти лет украинцы видели не одного, а двух Петров Порошенко.

       


      Порошенко и Зеленский пожимают руки

      Порошенко надрывая голос в ответ отметил, что его оппонент не воевал, а также вспомнил о сотрудничестве Зеленского с Коломойским.

      В свою очередь Владимир Зеленский читал с листа вопросы, которые ему предложили поставить действующему президенту в Интернете.

      Зато Петр Порошенко спрашивал о политическом курсе Зеленского и о его медиабизнесе в России. Неожиданно, в огне дискуссии, кандидаты прямо на сцене опустились на колени. Перед погибшими и их семьями. Зеленский – лицом к публике, и спиной к украинскому флагу на сцене, а Порошенко наоборот.


      Кандидаты стали на колени перед погибшими украинскими защитниками и их семьями

      Ровно через час дебаты завершились конечным словом кандидатов, а зрители начали собираться домой. На историческое событие стадион Олимпийский собрал десятки тысяч гостей. Мошенники активно наживались на желающих увидеть дебаты, дорого продавая входные билеты, которые кандидаты распространяли бесплатно.

      Некоторые приезжали централизованными группами. Корреспонденты заметили, как партактив Порошенко "Солидарность" свозили к стадиону людей. Зато на этом вечер дебатов завершился лишь для одного из кандидатов – Зеленского. Порошенко отправился на Общественное, где без присутствия оппонента имел некую предвыборную пресс-конференцию за государственный счет.

       

       

      blog_ava
      Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      сегодня
      1470
      Автор: Егор Скорина
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Дебаты Зеленского и Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему застрелился экс-президент Перу
      сегодня , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 60
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сегодня , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 2938
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сегодня , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 6419
      Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      сегодня , 20:00 Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      Світлана Попова 1467
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 19:30 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      560
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Гройсман приказал срочно восстановить подачу горячей воды
       23 апреля 2016 , 15:16
      "Убью того, кто сливает матчи", – тренер-иностранец в УПЛ
       24 августа 2018 , 23:41
      Почему Audi – это Horch: как стать успешным по решению суда
       28 февраля , 11:55
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук