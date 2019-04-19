День дебатов: как происходила дискуссия кандидатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский сошлись в словесном поединке 19 апреля на стадионе "Олимпийский". Впрочем, это было скорее феерическое шоу с перлами кандидатов, чем классические дебаты. На стадионе на разных концах футбольного поля им возвели две сцены, однако оппоненты использовали только одну.

В общем 70 тысяч зрителей наблюдали за действом на самом НСК и еще несколько десятков миллионов смотрели телетрансляцию.

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В общем дебаты происходили как футбольный матч между финалистами предвыборной гонки. Согласно жеребьевке, первым дебатировал Владимир Зеленский. Накануне дискуссии на Олимпийском установили две сцены для кандидатов, зато Порошенко не использовал свою часть поля, а направился на территорию оппонента.

Кандидаты пожали руки, после чего модераторы официально дали старт дебатам. Первое слово было Зеленского, который заявил, что в течение пяти лет украинцы видели не одного, а двух Петров Порошенко.



Порошенко и Зеленский пожимают руки

Порошенко надрывая голос в ответ отметил, что его оппонент не воевал, а также вспомнил о сотрудничестве Зеленского с Коломойским.

В свою очередь Владимир Зеленский читал с листа вопросы, которые ему предложили поставить действующему президенту в Интернете.

Зато Петр Порошенко спрашивал о политическом курсе Зеленского и о его медиабизнесе в России. Неожиданно, в огне дискуссии, кандидаты прямо на сцене опустились на колени. Перед погибшими и их семьями. Зеленский – лицом к публике, и спиной к украинскому флагу на сцене, а Порошенко наоборот.



Кандидаты стали на колени перед погибшими украинскими защитниками и их семьями

Ровно через час дебаты завершились конечным словом кандидатов, а зрители начали собираться домой. На историческое событие стадион Олимпийский собрал десятки тысяч гостей. Мошенники активно наживались на желающих увидеть дебаты, дорого продавая входные билеты, которые кандидаты распространяли бесплатно.

Некоторые приезжали централизованными группами. Корреспонденты заметили, как партактив Порошенко "Солидарность" свозили к стадиону людей. Зато на этом вечер дебатов завершился лишь для одного из кандидатов – Зеленского. Порошенко отправился на Общественное, где без присутствия оппонента имел некую предвыборную пресс-конференцию за государственный счет.