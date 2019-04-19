23:39
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      День дебатів: як відбувалася дискусія кандидатів

      496 Читать новость на русском

      Петро Порошенко і Володимир Зеленський зійшлись у словесному двобої 19 квітня на стадіоні "Олімпійський". Утім, це було радше феєричне шоу із перлами кандидатів, аніж класичні дебати. На стадіоні на різних кінцях футбольного поля їм звели дві сцени, проте опоненти використали лише одну.

      Загалом 70 тисяч глядачів спостерігали за дійством на самому НСК та ще кілька десятків мільйонів дивилися телетрансляцію.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      Загалом дебати відбувалися наче футбольний матч між фіналістами передвиборчих перегонів. Згідно з жеребкуванням, першим дебатував Володимир Зеленський. Напередодні дискусії на Олімпійському встановили дві сцени для кандидатів, натомість Порошенко не використав свою частину поля, а попрямував на територію опонента.

      Кандидати потиснули руки, після чого модератори офіційно дали старт дебатам. Перше слово мав Зеленський, який заявив, що протягом п'яти років українці бачили не одного, а двох Петрів Порошенків.


      Порошенко та Зеленський тиснуть руки

      Порошенко надриваючи голос у відповідь наголосив на тому, що його опонент не воював, а також згадав про співпрацю Зеленського із Коломойським.

      У свою чергу Володимир Зеленський читав з аркуша питання, які йому запропонували поставити чинному президенту в Інтернеті.

      Натомість Петро Порошенко питав про політичний курс Зеленського та про його медіабізнес у Росії. Неочікувано, у вогні дискусії, кандидати прямо на сцені опустилися на коліна. Перед загиблими та їхніми сім'ями. Зеленський – обличчям до публіки, та спиною до українського стяга на сцені, а Порошенко навпаки.


      Кандидати стали на коліна перед загиблими українськими захисниками та їхніми сім'ями

      Рівно за годину дебати завершились кінцевим словом кандидатів, а глядачі почали збиратись додому. На історичну подію стадіон Олімпійський зібрав десятки тисяч гостей. Шахраї активно наживалися на охочих побачити дебати, задорого продаючи вхідні квитки, які кандидати розповсюджували безкоштовно.

      Дехто приїжджав централізованими групами. Кореспонденти помітили, як партактив Порошенко "Солідарність" звозила до стадіону людей. Натомість, на цьому вечір дебатів завершився лише для одного з кандидатів – Зеленського. Порошенко попрямував на Суспільне, де без присутності опонента мав таку собі передвиборчу прес-конференцію за державний кошт.

       

       

      blog_ava
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      сьогодні
      4698
      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Дебати Зеленського і Порошенка Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 квітня: Дебати Порошенка і Зеленського та справа "Приватбанку"
      сьогодні , 23:14 Головні новини 19 квітня: Дебати Порошенка і Зеленського та справа "Приватбанку"
      282
      Почему застрелился экс-президент Перу
      сьогодні , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 187
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сьогодні , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 2938
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сьогодні , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 6419
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      сьогодні , 20:00 Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      Світлана Попова 4698
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук