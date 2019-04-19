У 2014 році ми голосували за одного Порошенко, а отримали іншого, – Зеленський

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський переконаний, що Петро Порошенко, обраний на посаду в 2014 році, не виконав свої передвиборні обіцянки і не виправдав сподівання українців.

Зеленський першим звернувся до українців, і зазначив у вступному слові, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але "помилився".

Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: повне відео

Чи міг я колись уявити, що я – простий хлопець із Кривого Рогу – боротимуся за крісло президента проти людини, яку ми впевнено й беззастережно обрали президентом України в 2014 році? Що найцікавіше – я сам був за пана Порошенка, але я помилився. Ми помилилися. Петро Олексійовичу, я – результат ваших помилок та обіцянок,

– зазначив Зеленський.

Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

У свою чергу Порошенко зазначив, що політичний "курс молодого бійця", який перед виборами проходив Зеленський, варто було "розпочати чотири роки тому, в 2014, коли країні потрібні були добровольці".