День Независимости 2018: программа мероприятий в городах Украины

По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа в крупнейших городах проведут ряд интересных мероприятий – от музыкальных фестивалей и концертов до ярких флешмобов.

Если вы еще не знаете, как провести выходные и куда поехать на День Независимости 2018, мы предлагаем ознакомиться с подборкой интересных мероприятий 24 августа в разных городах Украины – Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и Полтаве.

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Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий во Львове

Украинская песня 2018

Накануне 27-й годовщины Независимости Украины – 18 августа – проект "Украинская песня/Ukrainian Song Project" на стадионе "Арена Львов" представит за один вечер 27 лучших исполнителей. Начало: в 18:00.

Вместе с известными артистами на сцену выйдут и молодые исполнители и группы – десять победителей отборочного тура, который длился почти три месяца. В этом году в оргкомитет поступило более 300 заявок со всех уголков Украины.



Украинская песня к Дню Независимости

Хедлайнеры концерта: "Вопли Видоплясова", Ріаnобой, O.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI, польская группа CHEMIA, Александр Пономарев, Злата Огневич, Sonya Kay и Артем Пивоваров. Выбор профессионального жюри: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh и RULADA. А зрительское голосование вывело в финал львовскую группу Secret Forest и киевского певца Erômin.

24 августа на телеканале "Украина" можно будет увидеть полную запись концерта.

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День Независимости на Zaxidfest 2018



День Независимости на Zaxidfest 2018

В течение трех дней, с 24 по 26 августа 2018 года, в Родатичах, что в 40 километрах от Львова, будет проходить самое грандиозное событие фестивального лета – Х юбилейный Zaxidfest.

На День Независимости 24 августа – вход на фестиваль свободный! Пока что всех участников фестиваля нет, но в этот день точно можно будет услышать такие группы – 5 Vymir, DETACH, АННА, O. Torvald, Leo Mantis, Обійми Дощу, Брэм Стокер, Бетон.

Концерт "Ко Дню Независимости – Тебе, Украина"

Концерт "Ко Дню Независимости – Тебе, Украина"

Праздничный концерт ко Дню Независимости во Львовской областной филармонии состоится 26 августа 2018 года. Начало: в 18:00.

Персоналии концерта: Петр Радейко, Иванна Комаревич, Михаил Олейник (композитор, аранжировщик, фортепиано), Ladies' trio, Академический инструментальный ансамбль "Высокий замок" и Любовь Ступчук (ведущая). Стоимость билета: от 70 до 150 гривен.

Фестиваль Параджанова на Левандовке

Фестиваль будет проходить в культурно-художественном центре "Спутник" с 19 по 24 августа. Вход – бесплатный.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Для посетителей будут устраивать кинопоказы, театральные представления, визуальные проекты, литературные встречи, лекции, дискуссии. Также каждый желающий сможет насладиться выступлениями музыкальных коллективов и приобщиться к мастер-классам.



Фестиваль Параджанова на Левандовке

Среди приглашенных гостей – кинорежиссер Роман Балаян, сценарист и кинокритик Сергей Трымбач, искусствовед Диана Клочко.

Фестиваль "Этновыр"

С 23 по 26 августа во Львове пройдет Международный фольклорный фестиваль "Этновыр". В течение фестиваля проходят колоритные выступления коллективов, впечатляющие марш-парады участников по главным улицам города, презентация кухни народов мира.



Фестиваль "Этновыр"

Фольклорные коллективы из многих стран, в частности, таких, как Украина, Мексика, Мартиника, Израиль, Македония, Португалия, Франция, Италия, страна Басков, Республика Бурунди, Чехия, Польша, Индия и Испания, уже представили культуру своей страны на фестивале "Этновыр". В этом году среди гостей – участники из Индонезии, Италии, Ирана, Латвии, Хорватии и Словакии.

Проходить главные мероприятия будут на площади Рынок и улице Музейная.

Другие мероприятия во Львове на День Независимости

24 августа в 12:00 состоится праздничный концерт по случаю 27-й годовщины Независимости Украины, место – просп. Черновола, 61 (площадь перед Институтом банковского дела).

24 августа с 13.00 до 18.00 состоится благотворительное мероприятие "слава Защитнику!" – праздник для бойцов 80-й бригады. Место проведения – Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого.

24 августа в 22:00 состоится видеомапинг ко Дню независимости Украины. Место проведения – площадь Рынок (фасад Ратуши).

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Харькове

В Харькове празднование Дня Независимости совпадает с празднованием Дня города (23 августа), так что праздничные мероприятия продлятся несколько дней.

Большая концертная программа, посвященная Дню города и Дню Независимости, состоится в сквере "Стрелка". Концерты там будут идти четыре дня: 23 августа – с участием различных творческих коллективов, 24 августа выступят коллективы из иностранных городов-побратимов Харькова, в том числе из Грузии и Китая, а 25-26 августа пройдет финал конкурса "Город талантов".

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Сцену в сквере "Стрелка" установят на воде. Также праздничную программу подготовили в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Мероприятия запланированы на 23-24 августа и будут длиться с 13:00 до 23:00.

Рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2018"

24 августа в Ботаническом саду состоится рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2018". Ежегодный рыцарский турнир в Харькове "Кубок Слобожанщины 2018", приуроченный ко Дню Города Харькова и Дню Независимости Украины.



Рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2018"

Мероприятие состоится 24 августа с 10:00 до 20:00 на "Источнике" (парковая зона, возле метро "Ботанический сад").

Фестиваль "Городской Пикник"

25-26 августа с 17:00 до 23:00 состоится фестиваль "Городской Пикник" – это гастрономический фестиваль под открытым небом в разных локациях, с разными развлечениями, музыкой и кухней. Вход на фестиваль 25 и 26 августа – 80 гривен, 24 августа – 100 гривен.

24 августа в рамках фестиваля в "Летопарке" (улица Сумская, 8) запланировано выступление украинской группы и участников Нацотбора на Евровидение 2018 – Kadnay.



Фестиваль "Городской Пикник"

Фестиваль красок Holi Fest

С 25 по 26 августа с 10:00 до 22:00 на стадионе "Арсенал" состоится фестиваль красок Holi Fest – это невероятное по своей энергетике и заряду положительных эмоций действо, в ходе которого тысячи молодых парней и девушек осыпают друг друга цветными порошками.

Кроме этого, фестиваль – это возможность прекрасно провести весь день в компании друзей и семьи. Организаторы обещают, что насыщенная программа и разнообразные зоны оставят приятное впечатление для всех посетителей.



Фестиваль красок Holi Fest

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Днепре

Для днепрян и гостей города 24 августа с 14:00 до 20:00 на Фестивальном причале организовали выступления артистов городских и областных коммунальных коллективов. В этом году празднование пройдет без приглашенных звезд.

Забег в вышиванках

24 августа в Днепре можно будет принять участие в забеге в вышиванках. Есть разные дистанции – 100 м, 500 м, 2,5 км и 5 км. Для днепровских казаков предлагается командное соревнование "Казацкие гонки" – это не только спортивные соревнования, но и творческий веселый конкурс для семьи или компании друзей.



Забег в вышиванках

Каждой команде нужно будет пройти специальную полосу препятствий, чтобы опередить соперников и получить призы. Будут эстафеты в шароварах, лепка вареников на скорость, бег с питьем кваса, бег с коромыслом и много интересного. Заработать дополнительные баллы можно будет, исполнив народную песню, стихотворение или станцевав гопак. Обязательное условие участия – в команде должна быть одна девушка. На соревнованиях будет действовать обязательный дресс-код – вышиванка.

Старт в 9:00 на Фестивальном причале. Забеги будут проходить по центральной набережной города.

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Одессе

День Независимости вместе с "Дизель шоу"

Смешные номера, оригинальные песни и розыгрыши, которые запомнятся надолго, – это все о "Дизель шоу". Уже третий год подряд неповторимые юмористы выступают на День рождения Украины в Одессе. Поэтому их концерт, приуроченный ко Дню Независимости, стал доброй традицией.

В Театре музкомедии "Дизеля" 25 августа юмористы представят свою новую программу. Это будут лучшие смешные номера, розыгрыши и оригинальные песни. Артисты, как всегда, обещают, что будет юмор высокого качества и много-много шуток без политики.

Стоимость – от 599 гривен.

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День Независимости вместе с "Дизель шоу"

Вышиванковый фестиваль

Фестиваль продлится с 22 по 26 августа на Приморском бульваре и Потемкинской лестнице в Одессе. Вход свободный. Ежедневно запланированы десятки мероприятий с 10:00 до 22:00.

В рамках фестиваля состоится показ вышитых нарядов Ukrainian Ethno Code, акция "Вышиванковая цепь", автопробег ко Дню Независимости, фотосушка "Вышиванковые воспоминания" и многое другое. Полная программа фестиваля здесь.



Вышиванковый фестиваль в Одессе

Ансамбль танца им. П. Вирского

25 августа 70 лучших хореографов страны исполнят знаменитый на весь мир гопак и другие легендарные танцевальные композиции специально ко Дню Независимости.

Состоится мероприятие на Морвокзале (вул. Приморская, 6). Начало в 20:00.



Ансамбль танца им. П. Вирского

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Запорожье

Главные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины в Запорожье состоятся 24 августа. В частности, выставка военной техники, торжественный марш воинских частей Запорожского гарнизона и правоохранительных органов, праздничный концерт и народные гуляния.

Также в этот день планируется открытие Дворца спорта "Юность". Особое внимание уделено организации праздничного концерта и народных гуляний в Запорожье. В качестве хедлайнера концерта приглашена Верка Сердючка, помимо этого ожидаются выступления других популярных артистов.

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День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Полтаве

День Независимости на Сорочинской ярмарке 2018

Сорочинская ярмарка 2018 состоится с 21 по 26 августа 2018 года в селе Большие Сорочинцы на Полтавщине. Это будет юбилейная двадцатая ярмарка, а значит организаторы обещают много приятных сюрпризов.

Выставка-ярмарка проходит под открытым небом и ежегодно собирает тысячи участников и около полумиллиона гостей. Кроме выставок, ярмарка славится своими концертами, на которые приглашают известных исполнителей. Вход на ярмарку – бесплатный, а вот на выступления нужно купить билет.



Группа Kazka выступит на Сорочинской ярмарке

На День Независимости 24 августа запланирован концерт группы Kazka, которую признали "открытием 2017 года" по версии музыкальной премии Юна. Начало концерта: в 21:00.

Также свои достижения на Сорочинской ярмарке традиционно представит каждый район Полтавщины и большинство регионов страны. Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое. И, конечно же, творческие работы народных мастеров.

Торжественный концерт в Полтаве

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины в Полтаве будут проходить на Театральной площади и закончатся торжественным концертом. Гуляния в 17 часов и продлятся до 21:00.

Гостей праздника ждут выставка-презентация национальных меньшинств, выставка декоративно-прикладного искусства "Городок мастеров", мастер-классы от мастеров народного искусства, игры и развлечения для детей, сказочные герои, интересные конкурсы, фотозона.

Также проведут выставку работ городского конкурса этно-дизайна эскиза одежды "Этнокласика: современное дыхание" с награждением победителей. В 19 часов на главной сцене начнется торжественный концерт "Мы все Украины единая семья!", который продлится до 21 часа.

Желаем хорошо провести эти выходные и отпраздновать День Независимости Украины!