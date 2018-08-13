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День Независимости 2018: программа мероприятий в городах Украины

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День Независимости 2018: программа – Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Львов
День Независимости 2018: программа – Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Львов / 24 Канал

По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа в крупнейших городах проведут ряд интересных мероприятий – от музыкальных фестивалей и концертов до ярких флешмобов.

Если вы еще не знаете, как провести выходные и куда поехать на День Независимости 2018, мы предлагаем ознакомиться с подборкой интересных мероприятий 24 августа в разных городах Украины – Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и Полтаве.

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Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий во Львове

Украинская песня 2018

Накануне 27-й годовщины Независимости Украины – 18 августа – проект "Украинская песня/Ukrainian Song Project" на стадионе "Арена Львов" представит за один вечер 27 лучших исполнителей. Начало: в 18:00.

Вместе с известными артистами на сцену выйдут и молодые исполнители и группы – десять победителей отборочного тура, который длился почти три месяца. В этом году в оргкомитет поступило более 300 заявок со всех уголков Украины.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Украинская песня к Дню Независимости

Хедлайнеры концерта: "Вопли Видоплясова", Ріаnобой, O.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI, польская группа CHEMIA, Александр Пономарев, Злата Огневич, Sonya Kay и Артем Пивоваров. Выбор профессионального жюри: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh и RULADA. А зрительское голосование вывело в финал львовскую группу Secret Forest и киевского певца Erômin.

24 августа на телеканале "Украина" можно будет увидеть полную запись концерта.

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День Независимости на Zaxidfest 2018

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
День Независимости на Zaxidfest 2018

В течение трех дней, с 24 по 26 августа 2018 года, в Родатичах, что в 40 километрах от Львова, будет проходить самое грандиозное событие фестивального лета – Х юбилейный Zaxidfest.

На День Независимости 24 августа – вход на фестиваль свободный! Пока что всех участников фестиваля нет, но в этот день точно можно будет услышать такие группы – 5 Vymir, DETACH, АННА, O. Torvald, Leo Mantis, Обійми Дощу, Брэм Стокер, Бетон.

Концерт "Ко Дню Независимости – Тебе, Украина"

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів

Концерт "Ко Дню Независимости – Тебе, Украина"

Праздничный концерт ко Дню Независимости во Львовской областной филармонии состоится 26 августа 2018 года. Начало: в 18:00.

Персоналии концерта: Петр Радейко, Иванна Комаревич, Михаил Олейник (композитор, аранжировщик, фортепиано), Ladies' trio, Академический инструментальный ансамбль "Высокий замок" и Любовь Ступчук (ведущая). Стоимость билета: от 70 до 150 гривен.

Фестиваль Параджанова на Левандовке

Фестиваль будет проходить в культурно-художественном центре "Спутник" с 19 по 24 августа. Вход – бесплатный.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Для посетителей будут устраивать кинопоказы, театральные представления, визуальные проекты, литературные встречи, лекции, дискуссии. Также каждый желающий сможет насладиться выступлениями музыкальных коллективов и приобщиться к мастер-классам.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Фестиваль Параджанова на Левандовке

Среди приглашенных гостей – кинорежиссер Роман Балаян, сценарист и кинокритик Сергей Трымбач, искусствовед Диана Клочко.

Фестиваль "Этновыр"

С 23 по 26 августа во Львове пройдет Международный фольклорный фестиваль "Этновыр". В течение фестиваля проходят колоритные выступления коллективов, впечатляющие марш-парады участников по главным улицам города, презентация кухни народов мира.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Фестиваль "Этновыр"

Фольклорные коллективы из многих стран, в частности, таких, как Украина, Мексика, Мартиника, Израиль, Македония, Португалия, Франция, Италия, страна Басков, Республика Бурунди, Чехия, Польша, Индия и Испания, уже представили культуру своей страны на фестивале "Этновыр". В этом году среди гостей – участники из Индонезии, Италии, Ирана, Латвии, Хорватии и Словакии.

Проходить главные мероприятия будут на площади Рынок и улице Музейная.

Другие мероприятия во Львове на День Независимости

24 августа в 12:00 состоится праздничный концерт по случаю 27-й годовщины Независимости Украины, место – просп. Черновола, 61 (площадь перед Институтом банковского дела).

24 августа с 13.00 до 18.00 состоится благотворительное мероприятие "слава Защитнику!" – праздник для бойцов 80-й бригады. Место проведения – Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого.

24 августа в 22:00 состоится видеомапинг ко Дню независимости Украины. Место проведения – площадь Рынок (фасад Ратуши).

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Харькове

В Харькове празднование Дня Независимости совпадает с празднованием Дня города (23 августа), так что праздничные мероприятия продлятся несколько дней.

Большая концертная программа, посвященная Дню города и Дню Независимости, состоится в сквере "Стрелка". Концерты там будут идти четыре дня: 23 августа – с участием различных творческих коллективов, 24 августа выступят коллективы из иностранных городов-побратимов Харькова, в том числе из Грузии и Китая, а 25-26 августа пройдет финал конкурса "Город талантов".

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Сцену в сквере "Стрелка" установят на воде. Также праздничную программу подготовили в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Мероприятия запланированы на 23-24 августа и будут длиться с 13:00 до 23:00.

Рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2018"

24 августа в Ботаническом саду состоится рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2018". Ежегодный рыцарский турнир в Харькове "Кубок Слобожанщины 2018", приуроченный ко Дню Города Харькова и Дню Независимости Украины.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2018"

Мероприятие состоится 24 августа с 10:00 до 20:00 на "Источнике" (парковая зона, возле метро "Ботанический сад").

Фестиваль "Городской Пикник"

25-26 августа с 17:00 до 23:00 состоится фестиваль "Городской Пикник" – это гастрономический фестиваль под открытым небом в разных локациях, с разными развлечениями, музыкой и кухней. Вход на фестиваль 25 и 26 августа – 80 гривен, 24 августа – 100 гривен.

24 августа в рамках фестиваля в "Летопарке" (улица Сумская, 8) запланировано выступление украинской группы и участников Нацотбора на Евровидение 2018 – Kadnay.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Фестиваль "Городской Пикник"

Фестиваль красок Holi Fest

С 25 по 26 августа с 10:00 до 22:00 на стадионе "Арсенал" состоится фестиваль красок Holi Fest – это невероятное по своей энергетике и заряду положительных эмоций действо, в ходе которого тысячи молодых парней и девушек осыпают друг друга цветными порошками.

Кроме этого, фестиваль – это возможность прекрасно провести весь день в компании друзей и семьи. Организаторы обещают, что насыщенная программа и разнообразные зоны оставят приятное впечатление для всех посетителей.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Фестиваль красок Holi Fest

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Днепре

Для днепрян и гостей города 24 августа с 14:00 до 20:00 на Фестивальном причале организовали выступления артистов городских и областных коммунальных коллективов. В этом году празднование пройдет без приглашенных звезд.

Забег в вышиванках

24 августа в Днепре можно будет принять участие в забеге в вышиванках. Есть разные дистанции – 100 м, 500 м, 2,5 км и 5 км. Для днепровских казаков предлагается командное соревнование "Казацкие гонки" – это не только спортивные соревнования, но и творческий веселый конкурс для семьи или компании друзей.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Забег в вышиванках

Каждой команде нужно будет пройти специальную полосу препятствий, чтобы опередить соперников и получить призы. Будут эстафеты в шароварах, лепка вареников на скорость, бег с питьем кваса, бег с коромыслом и много интересного. Заработать дополнительные баллы можно будет, исполнив народную песню, стихотворение или станцевав гопак. Обязательное условие участия – в команде должна быть одна девушка. На соревнованиях будет действовать обязательный дресс-код – вышиванка.

Старт в 9:00 на Фестивальном причале. Забеги будут проходить по центральной набережной города.

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Одессе

День Независимости вместе с "Дизель шоу"

Смешные номера, оригинальные песни и розыгрыши, которые запомнятся надолго, – это все о "Дизель шоу". Уже третий год подряд неповторимые юмористы выступают на День рождения Украины в Одессе. Поэтому их концерт, приуроченный ко Дню Независимости, стал доброй традицией.

В Театре музкомедии "Дизеля" 25 августа юмористы представят свою новую программу. Это будут лучшие смешные номера, розыгрыши и оригинальные песни. Артисты, как всегда, обещают, что будет юмор высокого качества и много-много шуток без политики.

Стоимость – от 599 гривен.

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День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
День Независимости вместе с "Дизель шоу"

Вышиванковый фестиваль

Фестиваль продлится с 22 по 26 августа на Приморском бульваре и Потемкинской лестнице в Одессе. Вход свободный. Ежедневно запланированы десятки мероприятий с 10:00 до 22:00.

В рамках фестиваля состоится показ вышитых нарядов Ukrainian Ethno Code, акция "Вышиванковая цепь", автопробег ко Дню Независимости, фотосушка "Вышиванковые воспоминания" и многое другое. Полная программа фестиваля здесь.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Вышиванковый фестиваль в Одессе

Ансамбль танца им. П. Вирского

25 августа 70 лучших хореографов страны исполнят знаменитый на весь мир гопак и другие легендарные танцевальные композиции специально ко Дню Независимости.

Состоится мероприятие на Морвокзале (вул. Приморская, 6). Начало в 20:00.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Ансамбль танца им. П. Вирского

День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Запорожье

Главные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины в Запорожье состоятся 24 августа. В частности, выставка военной техники, торжественный марш воинских частей Запорожского гарнизона и правоохранительных органов, праздничный концерт и народные гуляния.

Также в этот день планируется открытие Дворца спорта "Юность". Особое внимание уделено организации праздничного концерта и народных гуляний в Запорожье. В качестве хедлайнера концерта приглашена Верка Сердючка, помимо этого ожидаются выступления других популярных артистов.

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День Независимости 2018: программа праздничных мероприятий в Полтаве

День Независимости на Сорочинской ярмарке 2018

Сорочинская ярмарка 2018 состоится с 21 по 26 августа 2018 года в селе Большие Сорочинцы на Полтавщине. Это будет юбилейная двадцатая ярмарка, а значит организаторы обещают много приятных сюрпризов.

Выставка-ярмарка проходит под открытым небом и ежегодно собирает тысячи участников и около полумиллиона гостей. Кроме выставок, ярмарка славится своими концертами, на которые приглашают известных исполнителей. Вход на ярмарку – бесплатный, а вот на выступления нужно купить билет.

День Незалежності 2018: програма – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів
Группа Kazka выступит на Сорочинской ярмарке

На День Независимости 24 августа запланирован концерт группы Kazka, которую признали "открытием 2017 года" по версии музыкальной премии Юна. Начало концерта: в 21:00.

Также свои достижения на Сорочинской ярмарке традиционно представит каждый район Полтавщины и большинство регионов страны. Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое. И, конечно же, творческие работы народных мастеров.

Торжественный концерт в Полтаве

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины в Полтаве будут проходить на Театральной площади и закончатся торжественным концертом. Гуляния в 17 часов и продлятся до 21:00.

Гостей праздника ждут выставка-презентация национальных меньшинств, выставка декоративно-прикладного искусства "Городок мастеров", мастер-классы от мастеров народного искусства, игры и развлечения для детей, сказочные герои, интересные конкурсы, фотозона.

Также проведут выставку работ городского конкурса этно-дизайна эскиза одежды "Этнокласика: современное дыхание" с награждением победителей. В 19 часов на главной сцене начнется торжественный концерт "Мы все Украины единая семья!", который продлится до 21 часа.

Желаем хорошо провести эти выходные и отпраздновать День Независимости Украины!

Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Новости Харькова Музыка Новости культуры Афиша Фестивали Концерты Новости Днепра Новости Запорожья Новости Одессы День Независимости
Источник: 24 Канал
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