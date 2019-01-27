Международный день памяти жертв Холокоста: исторические факты

27 января во всем мире отмечается День памяти жервт Холокоста. Именно в этот день в 1945 году были освобождены заключенные крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

История почитания

"Невозможно рассказать о геноциде, но и замалчивать его нельзя". Эти слова принадлежат бывшему узнику Освенцима Ели Визель. Он выжил в лагере смерти, чтобы стать писателем и журналистом, а в 1986 году — лауреатом Нобелевской премии мира.

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Несмотря на то, что Холокост состоялся в 1933-1945 годах, чтение памяти жертв этих трагических событий началось только в ХХ веке, когда Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года приняла резолюцию № 60/7. Начиная с 2012 года, согласно постановлению Верховной Рады Украины от 5 июля 2011 года "О 70-летии трагедии Бабьего Яра" Международный день памяти жертв Холокоста отмечается и в Украине.

Происхождение термина

Слово "холокост" происходит от английского Holocaust и латинского holocaustum от греческого ὁλόκαυστον. Оно представляет собой форму среднего рода существительного ὁλόκαυστος, образованного от ὅλος — "целый" или "полный" и καύστος — "сожженный", "испепеленный" (в контексте ритуального жертвоприношения).

В целом под Холокостом понимается систематическое преследование и уничтожение европейских евреев и цыган нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов.

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Кроме того, еще употребляется Шоа (ивр. שׁוֹאָה — бедствие, катастрофа) — термин, употребляемый евреями на иврите и реже на некоторых других языках для обозначения политики немецких нацистов по планомерному уничтожению еврейского этноса.

Решение "еврейского вопроса" в нацистской Германии

31 июля 1941 года президент Рейстаха и ближайший соратник Гитлера Герман Геринг подписал приказ о назначении главы РСХА Рейнхарда Гейдриха ответственным за "окончательное решение еврейского вопроса". В январе 1942 года на Ванзейской конференции была одобрена программа "окончательного решения еврейского вопроса". Это определение не афишировали. Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши и Беларуси, рассказывая им о временности такого переселения. Первые депортации начались еще в середине октября 1941 года.

Лагеря смерти

В 1933-1945 годах было создано примерно 5 тысяч концентрационных лагерей нацистами в Германии и в оккупированной ими Европе. В Польше создавались лагеря смерти, которые вообще не были рассчитаны на проживание большого количества людей — только на быстрое уничтожение новоприбывших. Места для строительства первых из них (Хелмно и Белжец) было выбрано еще в октябре 1941 года. Уничтожение евреев Польши получило название "Операция Рейнхард" в честь убитого в мае 1942 году в Праге нацистского главаря Рейнхарда Гейдриха. По распоряжению Адольфа Эйхмана в первую очередь уничтожению подлежали польские евреи и евреи, изгнанные из Рейха.

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В начале декабря 1941 года начал действовать первый лагерь смерти в Хелмно. Там евреев и цыган убивали угарным газом в закрытых грузовиках газенваген — "душегубках".

Во время канцлерства Гитлера в 1933 среди наиболее печально известных немецких лагерей существовали Белжец, Бухенвальд, Дахау, Майданек, Собибор, Треблинка. Здесь в живых временно оставляли только тех, кто помогал убирать с газовых камер и сжигать трупы, а также сортировать вещи убитых, и тех, кто обслуживал охрану лагерей. Все остальные подлежали немедленному уничтожению

Крупнейшим лагерем смерти был Аушвиц; к весне 1943 года там работали четыре газовые камеры, в которых использовался газ Циклон Б. В период, когда в лагерь поступало больше всего заключенных, ежедневно травили газом до 6 тысяч евреев. К ноябрю 1944 года в Освенциме погибло более миллиона евреев, а также десятки тысяч цыган, поляков и советских военнопленных. Всего в лагере смерти Аушвиц-Биркенау за время его существования погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 миллиона человек.

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Число жертв Холокоста

Жертвами Холокоста считаются 6 миллионов евреев в Европе, где вместе с 4,5 миллионами взрослых, было уничтожено 1,5 миллиона детей. Именно такое количество указано в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако это число является условным, ведь полного поименного списка жертв этой трагедии нет. Все потому, что к концу войны нацисты уничтожали даже следы от лагерей смерти. Кроме того, часто еврейские общины уничтожали целиком, и не оставалось родных, близких, друзей, которые могли бы сообщить имена погибших.

В Национальном мемориале катастрофы (Шоа) и Героизма "Яд-Вашем" в Иерусалиме хранятся персональные документы, свидетельствующие о примерно 4 миллионах жертв, которые поименно идентифицированы.

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По оценкам "Энциклопедии Холокоста" (издана музеем Яд-Вашем), погибло до 3 миллионов польских евреев, 1,2 миллиона советских евреев, из них 140 тысяч евреев Литвы и 70 тысяч евреев Латвии.

Еврейское население СССР уничтожалось, как правило, непосредствено в местах его проживания айнзатцгруппами (нем. Einsatzgruppen) СС и коллаборационистами. По всей Украине почти возле каждого небольшого города, возле многих сел находятся "ямы" — овраги, куда сгоняли и расстреливали мужчин, женщин, детей. Многие общины были уничтожены бесследно. С 70 еврейских центров довоенной Украины, судьба которых неизвестна, 43 были уничтожены еще в 1941 году, а остальные — до середины 1942 года.

Холокост в Украине. Бабий Яр

За период с 1941 по 1945 года на украинских землях погибло около 1,5 миллиона евреев и более 4 миллионов украинцев и представителей других национальностей.

Истребление евреев, которое уже проходило в Польше и других оккупированных нацистами территориях, было расширено и на Украине сразу после вторжения нацистских войск на территорию СССР 22 июня 1941 года. Инициированы нацистами еврейские погромы, в которых участвовали местные жители, в частности погром во Львове в конце июля 1941 года, который длился несколько дней и во время которого погибло от двух до шести тысяч евреев. Организаторами погрома выступали немецкие войска, некоторые представители польского и украинского населения тоже участвовали в погроме.

После погрома конца июня, в начале августа 1941 года украинская вспомогательная полиция уничтожила около 5 тысяч львовских евреев, преимущественно из интеллигенции. Всего в первые дни немецкой оккупации погромы произошли в 58 украинских населенных пунктах, в ходе которых погибли 24 тысячи евреев.

В Киеве в ответ на акты саботажа советских партизан 29-30 сентября 1941 года киевские евреи были собраны нацистами под предлогом переселения и расстреляны в Бабьем Яру. По донесениям немецкого офицера Блоделя, за два дня количество уничтоженных евреев составило 33 771 человек.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и расположенном рядом с ним Сырецком концлагере проводились и позже, вплоть до освобождения Киева от оккупации. В 1941-1943 годах здесь расстреляно 621 члена ОУН, среди них и известную украинскую поэтессу Елену Телигу вместе с мужем.

В октябре 1941 года в селе Богдановка румынскими оккупантами был создан лагерь уничтожения. В декабре этого же года после вспышки эпидемии тифа было решено уничтожить всех заключенных. Румынские власти (по некоторым источникам — с участием немецких войск) начали массовое убийство евреев 21 декабря 1941 года. Операция уничтожения евреев, приуроченная ко дню рождения Сталина, была назван "Подарок Сталину". Заключенные были вынуждены копать голыми руками ямы в промерзшей земле и складывать в них тела только что расстрелянных или сожженных заживо в сараях товарищей по заключению. Число жертв, уничтоженных в Домановском районе, превышает 115 тысяч человек, из них около 55 тысяч — непосредственно в Богдановке.

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По данным историка, ведущего научного сотрудника Музея истории Киева, ответственного секретаря Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталия Нахмановича, за все время немецкой оккупации в Бабьем Яру были расстреляны 90-100 тысяч человек, из них где-то 65-70 тысяч евреев. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек, согласно выводам специальной государственной комиссии для расследования нацистских преступлений во время оккупации Киева.

Праведники мира

В 1953 году для чествования памяти жертв и героев Холокоста решением Кнессета был основан Яд Вашем. Одним из положений решения было чествование "Праведников народов мира". Праведником, согласно решению, признавались неевреи, которые рисковали жизнью, спасая евреев во время Холокоста. В 1953 году под юрисдикцией Верховного суда Израиля была создана комиссия, в обязанности которой входит предоставление почетного звания "Праведника народов мира".

На сегодня за спасение евреев звания Праведника мира удостоены более 2,5 тысяч украинцев, среди них — брат митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого — архиепископ Климент, киевский священник Алексей Глаголев, родители первого президента Украины Леонида Кравчука.

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