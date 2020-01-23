Политические игры: зачем Россия рассекретила документы Второй мировой именно сейчас

Недавно Россия рассекретила ряд исторических документов Второй мировой о зверствах польских военных относительно украинцев и евреев. Не случайно эти документы опубликовали именно сейчас. Все это является частью большой информационной кампании.

Жаркий спор о Второй мировой войне между Россией и странами Европы начался еще в конце прошлого года. Этот конфликт ярко демонстрирует, как страны манипулируют историей в собственных политических целях.

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Кто виноват во Второй мировой войне?

19 сентября в Европарламенте предложили отмечать день борьбы против тоталитаризма, в частности против сталинского и нацистского режимов. Европейские лидеры призвали Россию признать преступления режима СССР.

Президент РФ Владимир Путин в ответ обвинил европейцев в цинизме, так как считает недопустимым сравнивать нацистскую Германию и СССР. Он раскритиковал резолюцию Европарламента, в которой фактически виновными в войне признали СССР и Германию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Сталина и Гитлера в развязывании войны, а Путина – во лжи. Аргументировал это тем, что СССР вторглись в Польшу вместе с Германией. По его мнению, нацисты без советских ресурсов не смогли бы покорить Европу.

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Разделение Польши между СССР и Германией в 1939 году​ / trendsmap.com

Как началась Вторая мировая война?

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия начала захват Польши. Через две недели с другой стороны в Польшу вторглись советские войска. Сделали это в соответствии с секретным протоколом к ​​германо-советскому пакту "Молотова-Риббентропа".



Впрочем, не надо забывать о Мюнхенском сговоре 1938 года, когда страны Европы дали "зеленый свет" Гитлеру для вторжения в Чехословакию и оккупации Судетской области с важными промышленными объектами. Вместе с Гитлером часть Чехословакии оккупировала Польша. Этот момент также считают одним из ключевых в развязывании Второй мировой войны.

На годовщину освобождения Варшавы от нацистов, 17 января, Россия задействовала более радикальные методы отстаивания своего мнения. Россияне сделали все, чтобы дискредитировать Польшу перед мировым сообществом и поссорить ее со своими соседями. И начали они с рассекречивания компрометирующих документов о деятельности поляков во время войны.

Что описано в рассекреченных документах?

17 января спецслужбы РФ на отдельном сайте обнародовали документы, связанные с освобождением Варшавы. Отдельного внимания здесь заслуживает первый и второй разделы – Варшавское восстание и Деятельность армии Крайовой.

Что известно о Варшавском восстании?

Варшавское восстание – это попытка польской армии Крайовой освободить Варшаву нацистской Германии. Восстание должно было состояться синхронно с наступлением советских войск. Однако, Красная армия остановилась и не предоставила поддержки повстанцам. Варшаву разбомбили немцы, подавив Армию Крайовую.



В Украине Армия Крайова известна своими агрессивными действиями в Западной Украине и регулярными боями против Украинской Повстанческой Армии (УПА). Именно схватки двух армий вызвали Волынскую трагедию в 1943 году, во время которой погибли десятки тысяч мирных людей.

Из опубликованных советских документов следует, что одна из причин непредоставления поддержки полякам в восстании – это господствующие антисоветские настроения и многочисленные случаи убийства евреев и украинцев польской армией Крайовой.

Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано и расстреляно. Силами ПКБ (подразделение армии Крайовой – 24 канал) также уничтожены остатки евреев, которых не успели добить немцы,

– говорится в одном из опубликованных протоколов.



Рассекреченный протокол разведчика 1-го Белорусского фронта от 4 декабря 1944 года

В подразделе "Деятельность армии Крайовой" почти все донесения собраны только о террористической деятельности поляков. Там описаны случаи массового убийства украинского и еврейского населения, террористические акты и "угроза польской демократии".



Рассекреченное донесение, в котором описаны возможные террористические планы армии Крайовой



Рассекреченные сведения по борьбе с террористическими отрядами армии Крайовой.

Дальше – еще интереснее. 20 января ФСБ рассекретили архивные документы о зверствах поляков в концлагере Освенцим. Эти документы – своеобразный ответ Польше. Там есть уникальные материалы о поляках, которые якобы выслуживались перед нацистами.

Я считаю, что они жестче немцев были, поляки. Они вот заставляли бегать, потом кладут на землю, потом катают по земле, потом бегать заставляли на корточках. И в это же время идет избиение,

– из упоминаний узника Освенцима Евгения Ковалева в обнародованных документах.



Пленные концлагеря "Освенцим" / Фото из открытых источников

Во всех указанных документах очень мало известий о вкладе армии Крайовой в борьбу с нацизмом и проявлении героизма, поэтому о восстановлении исторической справедливости в этих документах, объективно, не может быть и речи. Так зачем тогда эти документы были опубликованы именно сейчас?

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23 января состоится важное событие для сохранения исторической памяти – Всемирный форум памяти Холокоста. На нем должен выступать президент России Владимир Путин. Поэтому президент Польши Анджей Дуда собрал кризисный штаб экспертов-историков, чтобы подготовиться к любым обвинениям в адрес поляков.

И это вовсе не означает, что эти документы являются фикцией или не заслуживают внимания. Правда такова, что почти все страны Европы так или иначе причастны к началу мировой войны и множество – к военным преступлениям. Именно поэтому для установления исторической справедливости важно читать полную информацию о каждом подразделение на арене боевых действий. А любая подтасовка фактов является не более чем оружием для достижения политических целей.

Искривление истории как политический инструмент

Эксперт из центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов в комментарии 24 каналу пояснил, что искажения исторических событий для достижения геополитических целей – не нова тактика для России.

В частности, с помощью медиа, они пытаются оправдать преступления Сталина и Берии, а также демонизировать лидеров движения ОУН-УПА и национальных героев других соседних стран. Нестабильность в мире и удаленность от событий Второй мировой провоцирует страны на переосмысление истории в свою пользу.

Но не только россияне этим пользуются. Те же поляки сначала, признав в 2005 году действия одного из командиров армии Крайовой Ромуальда Райса геноцидом белорусского населения, в 2019 году изменили свое отношение. В Польше начали его героизацию ради общественного одобрения. Этим они спровоцировали международный скандал с Беларусью,

– сказал Парфенов.

По словам Парфенова, для политических целей в поиске стран-союзников Россия переписывает историю. РФ настаивает на том, что при коммунистической власти не было антисемитизма. Хотя именно при коммунистах были последние погромы и репрессии против евреев.



Акт вандализма на мемориале воинам УПА в Польше / Цензор.НЕТ

"Есть также проблемы и в польско-украинских отношениях. Уже не первый раз на территории Польши вандализуються захоронения украинских воинов погибших в боях 1920-х и 1940-х годов. Да и в Украине проводятся определенные акции "мести", будь то вандализация могил львовских орлят, или антипольские заявления относительно Волынской трагедии. Этим пользуются недруги Украины и Польши, провоцируя и ухудшая двусторонние отношения", – подытожил эксперт.

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