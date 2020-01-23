Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз

Нещодавно Росія розсекретила низку історичних документів Другої світової про звірства польських військових щодо українців та євреїв. Не випадково ці документи опублікували саме зараз. Все це є частиною великої інформаційної кампанії.

Палка суперечка про Другу світову війну між Росією та країнами Європи розпочалась ще наприкінці минулого року. Цей конфлікт яскраво демонструє, як країни маніпулюють історією у власних політичних цілях.

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Хто винен у Другій світовій війні?

19 вересня у Європарламенті запропонували відзначати день боротьби проти тоталітаризму, зокрема проти сталінського та нацистського режимів. Європейські лідери закликали Росію визнати злочини режиму СРСР.

Президент РФ Володимир Путін у відповідь звинуватив європейців у цинізмі, бо вважає недопустимим порівнювати нацистську Німеччину та СРСР. Він розкритикував резолюцію Європарламенту, у якій фактично винними у війні визнали СРСР та Німеччину.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Сталіна та Гітлера у розв’язанні війни, а Путіна – у брехні. Аргументував це тим, що СРСР вторглися до Польщі разом із Німеччиною. На його думку, нацисти без радянських ресурсів не змогли б підкорити Європу.

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Поділ Польщі між СРСР та Німеччиною у 1939 році / trendsmap.com

Як почалась Друга світова війна? Друга світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина почала захоплення Польщі. За два тижні з іншого боку до Польщі вторглися радянські війська. Зробили це згідно з секретним протоколом до німецько-радянського пакту "Молотова-Ріббентропа".



Утім, не треба забувати про Мюнхенську змову 1938 року, коли країни Європи дали "зелене світло" Гітлеру для вторгнення у Чехословаччину та окупації Судетської області із важливими промисловими об’єктами. Разом із Гітлером частину Чехословаччини окупувала Польща. Цей момент також вважають одним із ключових у розв’язанні Другої світової війни.

На річницю звільнення Варшави від нацистів, 17 січня, Росія задіяла більш радикальні методи відстоювання своєї думки. Росіяни зробили все, щоб дискредитувати Польщу перед світовою спільнотою та посварити її зі своїми сусідами. І почали вони з розсекречення компрометуючих документів про діяльність поляків під час війни.

Що описано в розсекречених документах?

17 січня спецслужби РФ на окремому сайті оприлюднили документи, пов’язані з визволенням Варшави. Окремої уваги тут заслуговує перший та другий підрозділи – Варшавське повстання та Діяльність армії Крайової.

Що відомо про Варшавське повстання? Варшавське повстання – це спроба польської армії Крайової звільнити Варшаву нацистської Німеччини. Повстання мало б відбутись синхронно із наступом радянських військ. Проте, Червона армія зупинилась та не надала підтримки повстанцям. Варшаву розбомбили німці, придушивши армію Крайову.



В Україні Армія Крайова відома своїми агресивними діями на Західній Україні та регулярними боями проти Української Повстанської Армії (УПА). Саме сутички цих двох армій спричинили Волинську трагедію у 1943 році, під час якої загинули десятки тисяч мирних людей.

З опублікованих радянських документів випливає, що одна з причин не надання підтримки полякам у повстанні – це пануючі антирадянські настрої та численні випадки вбивства євреїв та українців польською армією Крайовою.

Усе українське населення, що залишилось у місті, було вирізане й розстріляне. Силами ПКБ (підрозділ армії Крайової, – 24 канал) також знищено залишки євреїв, яких не встигли добити німці,

– йдеться в одному з оприлюднених протоколів.



Розсекречений протокол розвідника 1-го Білоруського фронту від 4 грудня 1944 року

В підрозділі "Діяльність армії Крайової" майже всі донесення зібрані лише про терористичну діяльність поляків. Там описані випадки масового вбивства українського та єврейського населення, терористичні акти та "загрозу польській демократії".



Розсекречене донесення, у якому описані можливі терористичні плани армії Крайової



Розсекречене зведення щодо боротьби з терористичними загонами армії Крайової.

Далі – ще цікавіше. 20 січня ФСБ розсекретили архівні документи про звірства поляків у концтаборі Освенцим. Ці документи – своєрідна відповідь Польщі. Там є унікальні матеріали про поляків, які нібито вислужувались перед нацистами.

Я вважаю, що вони жорсткіше за німців були, поляки. Вони ось змушували бігати, потім кладуть на землю, потім катають по землі, потім бігати змушували навпочіпки. І в цей же час йде побиття,

– зі згадок в'язня Освенцима Євгена Ковальова в оприлюднених документах.



Полонені концтабору "Освенцим" / Фото з відкритих джерел

В усіх зазначених документах дуже мало звісток про внесок армії Крайової у боротьбу з нацизмом та прояви героїзму, тому про відновлення історичної справедливості в цих документах, об’єктивно, не може бути й мови. То ж навіщо тоді ці документи були опубліковані саме зараз?

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23 січня відбудеться важлива подія для збереження історичної пам’яті – Всесвітній форум пам’яті Голокосту. На ньому має виступати президент Росії Володимир Путін. Через це президент Польщі Анджей Дуда зібрав кризовий штаб експертів-істориків, щоб підготуватись до будь-яких звинувачень на адресу поляків.

І це зовсім не означає, що ці документи є фікцією чи не заслуговують на увагу. Правда така, що майже всі країни Європи так чи інакше причетні до початку світової війни та безліч – до військових злочинів. Саме тому для встановлення історичної справедливості важливо читати повну інформацію про кожний підрозділ на арені бойових дій. А будь-яке підтасування фактів є не більш ніж зброєю задля досягнення політичних цілей.

Викривлення історії як політичний інструмент

Експерт з центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов у коментарі 24 каналу пояснив, що викривлення історичних подій задля досягнення геополітичних цілей – не нова тактика для Росії.

Зокрема, за допомогою медіа, вони намагаються виправдати злочини Сталіна та Берії, а також демонізувати очільників руху ОУН-УПА та національних героїв інших сусідніх країн. Нестабільність у світі та віддаленість від подій Другої світової провокує країни на переосмислення історії на свою користь.

Але не тільки росіяни цим користуються. Ті ж самі поляки спочатку, визнавши в 2005 році дії одного з командирів армії Крайової Ромуальда Райса геноцидом білоруського населення, в 2019-му році змінили своє ставлення. У Польщі почали його героїзацію заради суспільного схвалення. Цим вони спровокували міжнародний скандал з Білоруссю,

– сказав Парфьонов.

Зі слів Парфьонова, задля політичних цілей у пошуку країн-союзників Росія переписує історію. РФ наполягає на тому, що за комуністичної влади не було антисемітизму. Хоча саме при комуністах були останні погроми та репресії проти євреїв.



Акт вандалізму на меморіалі воїнам УПА в Польщі / Цензор.НЕТ

"Маємо також проблеми і в польсько-українських стосунках. Вже не перший раз на території Польщі вандалізуються поховання українських вояків які загинули в боях 1920-х та 1940-х років. Та й в Україні проводяться певні акції "помсти", будь-то вандалізація могил львівських орлят, чи антипольські заяви стосовно Волинської трагедії. Цим користуються недруги України і Польщі, провокуючи та погіршуючи двосторонні стосунки", – підсумував експерт.

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