День выборов: самые странные зашквары во время голосования

31 марта по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма, в 8 часов утра открылись избирательные участки. Украинцы выбирали президента в первом туре активно и с нарушениями.

На этот раз во время голосования без нарушений не обошлось, но массовые и системные – зафиксированы не были.

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Хотя курьезы все же случались. В том, как выглядели самые странные и самые скандальные нарушения – разбирались журналисты 24 канала.

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Скрытая агитация

Вот со скрытой агитацией у команды Владимира Зеленского все плохо. Точнее, для него, вероятно, – оно всё же хорошо. Но с точки зрения умения придерживаться действующего законодательства – плохо.

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Во-первых, 30 марта, в долгожданный "день тишины", когда запрещена любая агитация за кандидатов, телеканал "1+1" устроил бенефис Владимира Зеленского, пустив в эфир два выпуска шоу "Вечерний квартал" с участием Зеленского, несколько других проектов его студии, а также документальный фильм об экс-президенте США Рональде Рейгане, который озвучил Зеленский. На телеканале уверяли, что все это вполне законно. Формально здесь действительно нарушения нет. Но это – грязная технология и манипуляция.

Во-вторых, представители общественного движения "Чесно" зафиксировали скрытую агитацию на участках – с символикой команды Зеленского. А это уже – нарушение.

Прихована агітація на дільницях - із символікою команди Зеленськогою



Раніше ми зафіксували аналонічне порушення у Києві, це - фото із Козятина, які надіслав наш читач. pic.twitter.com/fF92JDnf67 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 31 березня 2019 р.

Ради справедливости отметим, что Зеленский не был одинок в своем желании повлиять на избирателей в дни без агитации. Плакаты и рамки для аватарок "Думай" от команды Петра Порошенко и билборды с надписью "Меняй" от Юлии Тимошенко по всей стране фиксировались в большом количестве.

Разглашение содержания волеизъявления

Разглашение содержания волеизъявления и публикацию данных опроса общественного мнения до закрытия участков закон у нас прямо запрещает. Но это не повлияло на желание людей соблюдать тайну голосования – они прямо не могли не отчитаться перед миром о своем выборе.

Наиболее пренебрежительно к закону отнеслись в штабе Олега Ляшко. Во время голосования на одном из участков кандидат на пост Президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Голосовал он, конечно, за самого себя.

Пресс-секретарь партии РПЛ поддержала лидера партии в его нарушении и тоже запостила бюллетень с пометкой напротив Ляшко на своей странице в Facebook.

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин также повторили этот подход к ведению своих соцсетей и сфотографировались с развернутым бюллетенем возле урны после голосования. При этом Гундич, как отмечают активисты "Чесно", даже не понял, что сделал не так. Свое фото он прокомментировал так: "Запрещено демонстрировать результаты голосования, правильно? А в моем бюллетене, который есть в фейсбуке, результатов голосования не видно. Не могу понять, что я нарушил. Если обвиняют, пусть подадут на меня в суд".

Интересная история сложилась с избирателями, которые портили бюллетени, голосуя почему-то "За Путина". Фотографии с соответствующими пометками тоже начали распространять в сети Facebook. На пятом году войны со страной, которую возглавляет этот самый Путин, такая позиция выглядит не столько смешно, сколько странно.

Ну и народный депутат Мустафа Найем в разгар дня голосования активно постил разные данные о результатах голосования, маскируя их под различные виды алкогольных напитков.

Данные алкогольных экзит-полов от Найема

Тема алкоголя, к слову, в день голосования оказалась актуальной среди нарушителей.

На выборы – как на праздник

Как сообщил советник министра МВД Иван Варченко, по состоянию на 15 час Национальной полицией было составлено 4 административных протокола, из которых три – за то, что члены избирательной комиссии пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Рубежном Луганской области мужчина испортил сразу три бюллетеня, облив их пивом во время голосования на выборах Президента. Как? Ну, потому что имеет плохие карманы. При получении бюллетеня гражданин наклонился над столом и облил 3 бюллетеня пивом, которое у него было в левом внутреннем кармане верхней одежды.

Просто странное

Просто странного во время первого тура голосования за Президента Украины было значительно меньше, чем в предыдущие годы. Но все же, такие случаи случались.

Так, на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области в роли сейфа для хранения бюллетеней "выступила" обычная кастрюля, которая была максимально защищена – ее опечатали специальной цепью.

А на Тернопольщину завезли партию специальных колец, в которые были вмонтированы головки шариковых ручек, предназначенных для порчи бюллетеней. СМИ сообщают, что одно такое даже нашли у одного из членов комиссии, который должен был заниматься подсчетом голосов. Предполагают, что он планировал незаметно ставить дополнительные галочки в бюллетенях, что делало бы их испорченными и голоса с них не учитывались бы.

В Новоайдарском районе избиратель повредил свой бюллетень, написав на нем нецензурные высказывания, а затем передумал и потребовал, чтобы ему выдали новый бюллетень.

В Луцке один из избирателей оставил на участке веревку и мыло с просьбой передать властям. С какой именно целью или пожеланиями – неизвестно.

На Сумщине один из избирателей пытался незаметно проглотить избирательный бюллетень. Но не успел – все же 80 см бумаги просто так и без специальной подготовки за один раз съесть трудно. За это, как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, нарушителя задержали – его привлекут к административной ответственности.

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