День вышиванки 2019: от античных богов до основателей Киева

День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. В этот день на улицах украинских городов заметно больше людей в вышиванках.

Во Львове ко Дню вышиванки уже не первый год в украинскую одежду надевают скульптуры четырех античных богов на площади Рынок.

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Диану, Адониса, Амфитриту и Нептуна этот раз решили нарядить в прошлогодние наряды, несколько их усовершенствовав, пишет Zaxid.net.

В вышиванках, которыми украшают статуи присутствуют гуцульские мотивы и борщевский стиль.

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Статую Нептуна "одели" в классическую вышитую рубашку, дополнив ее джинсовыми шортами и сумкой через плечо.



Скульптуру Нептуна во Львове нарядили в вишиванку//Фото из Instagram

Во Львове в вышиванки нарядили также львов возле Ратуши. Скульптуру льва, посвященную 100-летию ЗУНР помогал наряжать городской глава Андрей Садовый.

В Киеве нарядами с вышитым орнаментом украсили "детские" памятника основателям Киева на Почтовой Площади.

Памятники маленьким основателям Киева одели в вышиванки: смотрите фото

Фото: ukr.segodnya.ua

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Смотрите, как День вышиванки 2019 в национальной одежде отмечают украинские политики и звезды.