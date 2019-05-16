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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      День вышиванки 2019: от античных богов до основателей Киева

      57 Читати новину українською
      День вышиванки 2019: во Львове украсили памятники
      День вышиванки 2019: во Львове украсили памятники / Facebook Христи Процак

      День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. В этот день на улицах украинских городов заметно больше людей в вышиванках.

      Во Львове ко Дню вышиванки уже не первый год в украинскую одежду надевают скульптуры четырех античных богов на площади Рынок.

      Смотрите также: От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку

      Диану, Адониса, Амфитриту и Нептуна этот раз решили нарядить в прошлогодние наряды, несколько их усовершенствовав, пишет Zaxid.net.

      В вышиванках, которыми украшают статуи присутствуют гуцульские мотивы и борщевский стиль.

      Пройдите тест: Из какого региона вышиванка?

      Статую Нептуна "одели" в классическую вышитую рубашку, дополнив ее джинсовыми шортами и сумкой через плечо.

      День вишиванки Львів памятник Нептун
      Скульптуру Нептуна во Львове нарядили в вишиванку//Фото из Instagram

      Во Львове в вышиванки нарядили также львов возле Ратуши. Скульптуру льва, посвященную 100-летию ЗУНР помогал наряжать городской глава Андрей Садовый.

      В Киеве нарядами с вышитым орнаментом украсили "детские" памятника основателям Киева на Почтовой Площади.

      Памятники маленьким основателям Киева одели в вышиванки: смотрите фото

      Фото: ukr.segodnya.ua

       Читайте больше об истории и традициях Дня вышиванки.

      Смотрите, как День вышиванки 2019 в национальной одежде отмечают украинские политики и звезды.

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      Теги: День вышиванки Новости недвижимости Новости Львова Новости Киева Новости недвижимости Украины Архитектура
      Источник: 24 канал
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