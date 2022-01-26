Денежная помощь и реестр: Рада одобрила закон о защите политзаключенных

26 января 2022 , 18:07
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Источник:

Верховная Рада

Верховная Рада 26 января приняла законопроект о социальной и правовой защите политзаключенных, а также членов их семей. Незаконно заключенным украинцам предусмотрена денежная помощь.

Речь идет о законопроекте №6104. Во втором чтении его поддержали 288 нардепов.

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Создадут реестр политзаключенных

Законопроект создан для защиты украинцев, лишенных свободы в результате российской агрессии. Посадили их, поскольку те защищали государственный суверенитет Украины. Также говорится о гражданах, находящихся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Согласно законопроекту, в Украине будет создана Комиссия, которая будет предоставлять человеку официальный статус политзаключенного. Также должны создать Единый реестр политических заключенных.

Будут помогать деньгами

  • Для политзаключенных будет предусмотрена денежная помощь. Ее будут предоставлять каждый год самому заключенному или его семье.
  • Кроме того, выделят единовременную государственную денежную помощь в случае смерти политзаключенного, когда он был в плену.
  • Единовременную выплату будут давать политзаключенным и после их освобождения.

Сколько украинцев находятся в российском плену

Президент Владимир Зеленский заявил, что в России и на оккупированных территориях незаконно удерживают 142 наших граждан.

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова отметила, что по политически-религиозным мотивированным обвинениям государство-агрессор преследует 130 украинцев.

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Автор: Ольга Музика