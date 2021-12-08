Деньги можно взять досрочно, – Гетманцев назвал исключение в экономическом паспорте украинца
8 декабря 2021 , 06:15Читати новину українською
Источник:24 канал
В экономических паспортах украинцев будут накапливаться деньги в течение 18 лет. Ими можно будет воспользоваться после совершеннолетия. Однако есть исключение.
Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. По его словам, деньги можно будет взять в случае болезни, которую диагностируют у ребенка.
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"Если случится, что ребенок заболеет болезнью, которая не финансируется в полном объеме из госбюджета, то эти деньги можно взять досрочно", – сказал Гетманцев.Важно! Гетманцев также сообщал в эфире 24 канала, что на счет каждого ребенка ежегодно будет поступать 2 минимальных заработных платы на каждого ребенка.
Что известно об экономическом паспорте украинца
- О соответствующей инициативе заявил Владимир Зеленский 1 декабря в Раде.
- Деньги на счетах детей будут накапливаться благодаря налогам с использования недр. Как отмечал президент, олигархи станут инвесторами в будущее детей.
- В 2021 году нардепы не успеют принять законопроект. Однако обещают сделать это в первой половине 2022 года.
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