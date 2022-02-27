Деньги также будут перечислять на нужды теробороны, – НБУ о сборе средств для армии

Деньги со специального счета, который открыл Национальный банк Украины, чтобы собрать их для ВСУ, пойдут также на обеспечение территориальной обороны. За 2 суток там собралось несколько сотен миллионов гривен.

Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев после доклада главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

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"НБУ открыл специальный счет для сбора средств для ВСУ. Перечислили 300 миллионов гривен за первые сутки, вчера прислали на нужды армии – 450 миллионов. Деньги также будут перечислять на нужды территориальной обороны", – говорится в заметке.

Реквизиты счета

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Переводы в гривне:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

Получатель: Национальный банк Украины

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Официальную информацию о специальном счете Нацбанка для сбора средств на нужды армии можно посмотреть по ссылке.

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