Деньги выделят в ближайшее время, – Залужный прокомментировал задолженность военным

Задолженность по обязательным выплатам военнослужащим Вооруженных сил Украины составляет почти 1,5 миллиарда гривен. Это обусловлено тем, что государство просто выделило мало денег.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный. Он подчеркнул, что "не платит денег, а сам их получает от Минобороны".

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Когда военные получат долг

По его словам, выплаты были приостановлены из-за того, что выделили средств меньше, чем нужно. "Не потому, что там был" плохой "Хомчак, был или "плохой" Таран, они не могли между собой договориться, чтобы солдатам платили деньги", – подчеркнул он.

Министр обороны проводил совещание – (деньги – 24 канал) уже выделены и в ближайшее время будут выделяться. Подъемные будут оплачены, поднаем будет оплачен. Пока так. По крайней мере государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено. Валерий Залужный Главнокомандующий ВСУ

Он также отметил, что в 2021 году в бюджет заложили меньше денег, поэтому и получали их меньше. По состоянию на сентябрь речь шла о единовременных выплатах, которые действительно являются обязательными.

По словам генерала, Минобороны уже заплатило деньги людям, которые до конца июня побывали в отпусках. Теперь там выплачивают деньги за июль. Остальные подъемные – пока движение не пошло.

Задолженность военнослужащим: что известно

В офисе омбудсмена Украины Людмилы Денисовой 17 сентября заявили, что задолженность по обязательным выплатам военнослужащим ВСУ составляет почти 1,5 миллиарда гривен.

Однако Денис Шмыгаль назвал эту информацию фейком.

В Министерстве обороны пообещали выплатить все задолженные деньги уже в октябре.