Деньги за отставку Разумкова: в "Голосе" ответили, получали ли такое предложение
Источник:24 канал
Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что нардепам предлагают по 50 – 100 тысяч гривен. За эти деньги они должны поддержать его отставку. Во фракции "Голос" заверили, что свидетелями такой истории не были.
Такую информацию озвучил в эфире 24 канала председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он также высказал свою позицию по этому поводу.
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"Пытаются ли подкупить определенных депутатов бонусами бюджетными и не бюджетными? Я не был свидетелем. Я думаю, принципиальную позицию мою и партии "Голос" все точно знают", – сказал Железняк.
Нам точно это (деньги – 24 канал) не предлагали,
– добавил он.
Однако то, что в парламенте пытаются снять спикера – не отрицал. По его словам, эту информацию знают даже те, кто не слишком интересуется политикой.
"Иногда его (Разумкова – 24 канал) принципиальная позиция и соблюдение регламента не нравится определенным чиновникам", – отметил глава фракции.
Поддерживает ли Железняк отставку Разумкова
Он заверил, что не будет голосовать за отставку спикера парламента.
"У меня нет никаких претензий к соблюдению регламента. Не слышал претензий и от представителей большинства. То, что некоторые законы не проходят сразу в целом и не подписывают сразу на трибуне – это такая себе претензия", – подытожил Железняк.
Железняк прокомментировал вероятную отставку Разумкова: смотрите видео
Конфликт вокруг Разумкова: что известно
- Недоразумение вспыхнуло после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.
- Некоторые представители фракций обвинили его в "подыгрывании олигархам" и "затягивании деолигархизации".
- По этому поводу даже в прямом эфире вспыхнула стычка между Разумковым и руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
- Появились слухи, что нардепы собирают подписи для рассмотрения отставки Разумкова. Спикер заверил, что его это не пугает.
- Уже 20 сентября он обратился к правоохранителям, ведь получил информацию о подкупе нардепов.