Деньги за отставку Разумкова: в "Голосе" ответили, получали ли такое предложение

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что нардепам предлагают по 50 – 100 тысяч гривен. За эти деньги они должны поддержать его отставку. Во фракции "Голос" заверили, что свидетелями такой истории не были.

Такую информацию озвучил в эфире 24 канала председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он также высказал свою позицию по этому поводу.

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"Пытаются ли подкупить определенных депутатов бонусами бюджетными и не бюджетными? Я не был свидетелем. Я думаю, принципиальную позицию мою и партии "Голос" все точно знают", – сказал Железняк.

Нам точно это (деньги – 24 канал) не предлагали,

– добавил он.

Однако то, что в парламенте пытаются снять спикера – не отрицал. По его словам, эту информацию знают даже те, кто не слишком интересуется политикой.

"Иногда его (Разумкова – 24 канал) принципиальная позиция и соблюдение регламента не нравится определенным чиновникам", – отметил глава фракции.

Поддерживает ли Железняк отставку Разумкова

Он заверил, что не будет голосовать за отставку спикера парламента.

"У меня нет никаких претензий к соблюдению регламента. Не слышал претензий и от представителей большинства. То, что некоторые законы не проходят сразу в целом и не подписывают сразу на трибуне – это такая себе претензия", – подытожил Железняк.

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