Деньги, залитые кровью и "новичком", – соратник Навального рассказал о коррупции в России

Когда руководство страны полностью коррумпировано, у них нет другого выбора как сфальсифицировать выборы, уверен Леонид Волков.

Леонид Волков – ближайший соратник и доверенное лицо российского оппозиционера Алексея Навального. Недавно он получил в Германии премию M100 Media Award, которой решили наградить ликвидированный путинской властью "Фонд борьбы с коррупцией" и самого Навального.

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Во время церемонии, на которой присутствовал сайт 24 канала, Волков рассказал о том, как российские власти борются с правдой и как изменилось отношение граждан России к коррупции.

M100 Media Award Премия была учреждена в 2005 году. Решение о награде принимал консультативный совет M100 Sanssouci Colloquium – ежегодной медиаконференции, которая проходит в городе Потсдам. Лауреатами в свое время становились архитектор Норман Фостер, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, украинский спортсмен и политик Виталий Кличко, редактор журнала Charlie Hebdo Жерар Бьяр и другие. Премия была учреждена в 2005 году. Решение о награде принимал консультативный совет M100 Sanssouci Colloquium – ежегодной медиаконференции, которая проходит в городе Потсдам. Лауреатами в свое время становились архитектор Норман Фостер, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, украинский спортсмен и политик Виталий Кличко, редактор журнала Charlie Hebdo Жерар Бьяр и другие. На вручении в 2021 году Волков иронично напомнил, что Россия уже "отметила" Навального и его команду, называя "иностранными агентами", "экстремистами", "преступниками".

Друзья Путина и деньги

Пока эти люди, друзья Путина, смогут использовать украденные деньги, чтобы покупать виллы на Лазурном берегу, иметь свои яхты в Бремене, отправлять своих детей в лучшие частные школы Великобритании – они не остановятся. Их деньги, залитые кровью и "новичком", здесь, вокруг нас,

– эмоционально сказал соратник Навального.

По его словам, самое страшное, что власть покупает влияние, а также средства массовой информации. При этом Волков сказал, что не просит помощи у Европы.

"Мы просим Европу помочь себе. Грязные деньги из России и стран одинаково портят основы политической системы свободного общества. Это просто становится опасным. Необходимо сделать коррупцию в России менее приемлемой – и стать примером для подражания для тех, кто в России борется за перемены и за лучшее будущее", – заметил он.



Одно из расследований Навального. Ролики о коррупции набирали миллионные просмотры / Скриншот видео

Как ФБК изменил Россию

"Когда мы основали Фонд еще в 2011 году, лишь около 15% российских избирателей считали коррупцию главной политической проблемой. Теперь, спустя десять лет, эта цифра превышает 60%, действительно тектоническое изменение для всего российского общества", – вспомнил он.

По его словам, эти изменения требовали терпения, времени и настойчивости. "Люди часто спрашивали: "Зачем еще одно расследование? Очередной дворец, роскошная яхта или частный самолет другого скромного замминистра? Мы и так знаем, что все они коррумпированы!". Но мы продолжили свою работу", – сказал Волков.

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По его словам, у Путина и представителей просто не было другого выбора, как сфальсифицировать выборы.

Для них нет другого выбора, кроме как уничтожить независимые суды, поскольку они просто не могут позволить себе обжалование в суде. Для них нет другого выбора, кроме как преодолеть протесты – поскольку в противном случае они потеряют способность воровать больше денег. И им ничего не остается, как стереть свободу прессы и свободу слова, поскольку они просто не могут позволить расследовать коррупцию,

– пояснил активист.

Один из самых ярких тезисов был направлен на объяснение важности борьбы с коррупцией, что является на самом деле "вопросом прав человека". "Борьбу за права человека следует начинать как борьбу с коррупцией – это доказал Алексей Навальный", – напомнил Волков.