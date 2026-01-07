Не стало украинского журналиста Дениса Безлюдько
- Журналист Денис Безлюдько внезапно умер, не вернувшись с утренней пробежки.
- Он работал в экономических медиа с 2000 года, возглавлял "Украинские новости" и ранее был главным редактором "РБК-Украина".
В среду, 7 января, стало известно, что из жизни ушел украинский журналист Денис Безлюдько. Его смерть стала внезапной и непредсказуемой.
Печальную весть сообщила жена медийщика Леся Казачинская в заметке в соцсети, передает 24 Канал.
Смотрите также Играл на пианино и увлекался хоккеем: на войне погиб военный из Киевской области Сергей Заяц
Что известно о Денисе Безлюдько?
Как сообщила Казачинская, Денис Безлюдько внезапно ушел из жизни. Он не вернулся с утренней пробежки.
Дату и место прощания с журналистом семья сообщит позже.
Известно, что Денис Безлюдько в 1998 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В 2009 году он также учился в Школе цифровой журналистики DFJ при Киево-Могилянской академии.
С 2000 года Безлюдько работал в различных экономических медиа. Более десяти лет журналист возглавлял информационное агентство "Украинские новости". В 2015 – 2016 годах был главным редактором "РБК-Украина".
С 2021 года занимал должность председателя правления журналистского конкурса Presszvanie.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Безлюдько.
Кого недавно потеряла Украина?
Львовский телеведущий и конферансье Игорь Кобрин ушел из жизни 4 января. Он работал над телевизионными проектами и поддерживал украинских художников.
Военный Сергей Заяц погиб от ранений, которые получил в ноябре 2025 года на Покровском направлении. Его вспоминают как человека с чувством юмора, который увлекался хоккеем и музыкой.
Андрей Моторный из Кривого Рога погиб, обороняя Украину на Херсонском направлении. В гражданской жизни он был заботливым мужем и отцом и увлекался искусством.