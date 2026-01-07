Не стало украинского журналиста Дениса Безлюдько

В среду, 7 января, стало известно, что из жизни ушел украинский журналист Денис Безлюдько. Его смерть стала внезапной и непредсказуемой.

Печальную весть сообщила жена медийщика Леся Казачинская в заметке в соцсети, передает 24 Канал.

Что известно о Денисе Безлюдько?

Как сообщила Казачинская, Денис Безлюдько внезапно ушел из жизни. Он не вернулся с утренней пробежки.

Дату и место прощания с журналистом семья сообщит позже.

Известно, что Денис Безлюдько в 1998 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В 2009 году он также учился в Школе цифровой журналистики DFJ при Киево-Могилянской академии.

С 2000 года Безлюдько работал в различных экономических медиа. Более десяти лет журналист возглавлял информационное агентство "Украинские новости". В 2015 – 2016 годах был главным редактором "РБК-Украина".

С 2021 года занимал должность председателя правления журналистского конкурса Presszvanie.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Безлюдько.

Кого недавно потеряла Украина?