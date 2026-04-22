"Был очень спокойным и воспитанным": в Чернигове попрощались с 16-летним юношей, которого убила Россия
- В Чернигове погиб 16-летний Денис Дубина в результате попадания российского БпЛА в квартиру.
- Прощание с погибшим юношей состоялось 21 апреля 2026 года.
В ночь на 19 апреля российские оккупанты массированно атаковали дронами территорию Украины. В Чернигове в результате прямого попадания "Шахеда" в квартиру погиб Денис Дубина.
С погибшим юношей попрощались 21 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Общественное Чернигов.
Что известно о погибшем парне?
Денис Дубина учился в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой и мечтал в будущем стать военным, как его отец.
Заместитель начальника лицея Зоя Салай рассказала, что юноша хорошо учился, был высоким и очень красивым.
Он такой был вдумчивый, такой спокойный, уравновешенный, воспитанный, выдержанный. Только хорошие слова можно говорить о нем,
– отметила Салай.
Воспитательница взвода в лицее сообщила, что Денис Дубина также был очень ответственным и целеустремленным, а она помнит его всегда улыбающимся.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Дубины. Светлая память!
Кого еще потеряла Украина?
В ожесточенных боях в Донецкой области погиб военнослужащий из Прикарпатья Юрий Гречанюк. Юрий Гречанюк был командиром противотанковых ракетных комплексов в 33-й механизированной бригаде, он погиб в январе 2025 года.
Игорь Савченко, музыкант группы "Второе солнце", погиб во время теракта в Киеве. Он был соавтором коллектива, влиял на стиль и аранжировку песен, выступал на многочисленных фестивалях и конкурсах.
Евгений Удин, заслуженный художник Украины, умер в возрасте 89 лет в Тернополе. Он проиллюстрировал более 120 книг, был почетным гражданином и помогал армии.