"Я был очень удивлен": Буданов рассказал, что делал брат Ермака в первые дни войны

Денис Ермак – это младший брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Кирилл Буданов говорит, что видел его при неожиданных обстоятельствах.

12 октября глава ГУР Кирилл Буданов дал большое интервью "Украинской правде". В нем он много говорил о войне на Ближнем Востоке, которая может перерасти в глобальную войну.

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Что делал Денис Ермак во время войны

Я видел много людей, которых неоднозначно воспринимают, но я их видел во время героических, можно сказать, событий,

– сказал Буданов.

Главный разведчик Украины подчеркнул, что люди часто сосредотачиваются на негативе, в то время как положительные моменты часто умалчивают. В качестве примера он привел младшего брата Ермака, Дениса. Он говорит, что люди, которых "не очень любят медийно", иногда участвовали в событиях, изменявших эпизоды российско-украинской войны.

По словам Кирилла Буданова, Денис Ермак был вовлечен в боевые действия.

Я видел его во время первых дней обороны Киева, он работал в Ирпене со снайперской винтовкой. Я был очень удивлен его видеть, зная, кто он,

– поделился глава ГУР.

Также он рассказал, что очень помогал консультациями Андрей Коболев.

Если нам нужны знания, или умения, или контакты (в основном контакты) любого человека – мы обращаемся к нему. И мне все равно, кто и как к нему относится. Главное для меня как руководителя разведки – получить результат, который сохранит жизни многих людей в Украине или ускорит те или иные события,

– резюмировал Буданов.

Что известно о Денисе Ермаке

Журналисты называют его "бизнесмен-неудачник, снайпер в АТО и советник в СНБО".

Он действительно служил в АТО, но попал в скандал, когда обнародовали "пленки" Гео Лероса. Тогда выяснилось, что Денис Ермак помогал Андрею Ермаку продвигать нужных людей во власть.

В марте 2022 Андрей Ермак опубликовал фото младшего брата, сказав, что тот пошел добровольцем в батальон терробороны.



Денис Ермак на фронте / Скриншот из инстаграма Андрея Ермака

Еще сюрпризы от Буданова

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