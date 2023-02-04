Трагедия в Броварах: когда раскроют тайну черных ящиков
Трагедия в Броварах 18 января унесла жизни руководства МВД. По состоянию на февраль продолжается расследование трагедии.
Сергей Ионушас – нардеп, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности – в эфире телемарафона рассказал детали, информирует 24 канал. Он заявил, что вскоре в рамках расследования можно будет увидеть более детальную картину.
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Через неделю – две расшифруют черные ящики. Мы будем видеть более подробную картину,
– заметил Ионушас.
Версии трагедии в Броварах
Кроме того, Ионушас озвучил версии трагедии в Броварах. В частности, рассматривают:
- ошибку пилота;
- техническую неисправность вертолета.
"Конечно, не отвергается версия диверсии, но она не является одной из приоритетных", – добавил нардеп.
Он заявил, что украинские специалисты уже работают с французскими коллегами.Важно! Тем временем россияне активно разгоняют в сети фейк о причинах крушения в Броварах. Интересно, что оккупанты не смогли даже оформить "документ" без ошибок. Украинцам напоминают, что стоит доверять только информацию из официальных источников.