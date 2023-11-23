Украинские военные "задвохсотили" командира десантного катера оккупанта
ВСУ наносят мощные потери российским оккупантам. Так, защитники Украины ликвидировали командира российского десантного катера проекта 11770 "Серна" Дениса Никитина.
Захватчик был уничтожен в ночь на 10 ноября. Он был ликвидирован в результате атаки украинских морских дронов, пишет 24 Канал.
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Похороны захватчика прошли 20 ноября на территории России, об этом сообщили в соцсетях.
Командиром катера оказался старший мичман военно-морского флота России, Денис Никитин, его похоронили в Новороссийске.
Погибший оккупант Денис Никитин / Фото пользователя @666_mancer из соцсети X
Российский оккупант погиб в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом отметили на официальном сайте "Черноморского окружного казачьего общества".
В ночь на 10 ноября украинские военные поразили два российских десантных катера проекта 1176 "Акула" и 11770 "Серна".
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Уничтоженный командир десантного катера проекта 11770 "Серна" старший мичман Денис Никитин родился 18 февраля 1981 года в городе Ужуре Красноярского края России. Оттуда его и призвали на срочную службу в Черноморском флоте страны-агрессорки. После окончания в 2001 году школы мичманов служил на разных должностях Новороссийской военно-морской базы.
В момент атаки на российских десантных картерах, кроме экипажа, также находилась загруженная бронированная техника, в частности, бронетранспортер БТР-82.
В Черном море оккупанты на момент вторжения имели два катера проекта 11770. Впрочем, один из них получил серьезные повреждения в июне 2022 года во время боев за остров Змеиный.
В то же время в составе черноморского флота также находились два корабля проекта 1176 – катера Д-106 и Д-295.
Потери врага от 24 февраля 2022 года
С началом полномасштабного вторжения потери окупантов уже превышают 320 тысяч личного состава.
- личного состава – около 321 800 (+1130) человек;
- танков – 5466 (+20);
- боевых бронированных машин – 10 224 (+36);
- артиллерийских систем – 7802 (+33);
- РСЗО – 902 (+3);
- средства ПВО – 591 (+2);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5799 (+15);
- крылатые ракеты – 1564 (+0);
- корабли/катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10198 (+39);
- специальная техника – 1107 (+2).