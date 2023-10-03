Чем занимается "Редис" по возвращении в "Азов"

Командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным "Редис", вернувшийся в Украину 8 июля из Турции вместе с другими офицерами-защитниками Мариуполя, возглавляет подразделение.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, Прокопенко, решивший вернуться на войну после вражеского плена, уже полностью интегрирован в процесс по "Азову".

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Клименко также уточнил, что Богдан Кротевич – еще один из защитников "Азовстали", сейчас начальник штаба подразделения "Азов", а само подразделение возглавляет Прокопенко. Фактически, "Редис" ответственен за подготовку личного состава "Азова".

Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было,

– подчеркнул Клименко.

Краткая биография Прокопенко