Чем занимается "Редис" по возвращении в "Азов"

3 октября 2023, 14:58
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Источник:

"Украинская Правда"

Командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным "Редис", вернувшийся в Украину 8 июля из Турции вместе с другими офицерами-защитниками Мариуполя, возглавляет подразделение.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, Прокопенко, решивший вернуться на войну после вражеского плена, уже полностью интегрирован в процесс по "Азову".

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Клименко также уточнил, что Богдан Кротевич – еще один из защитников "Азовстали", сейчас начальник штаба подразделения "Азов", а само подразделение возглавляет Прокопенко. Фактически, "Редис" ответственен за подготовку личного состава "Азова".

Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было,
– подчеркнул Клименко.

Краткая биография Прокопенко

  • 2014 Денис Прокопенко, которому в то время было 22 года, пошел добровольцем на войну России против Украины в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".
  • В июле 2017 года он был назначен командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов". Прокопенко стал самым молодым командиром в истории ВСУ и Национальной гвардии.
  • В марте 2022 года Денис получил звание Героя Украины. В то время военный был "голосом "Азовстали", вдохновлявшим собратьев.

Автор: Анастасія Лукашевська