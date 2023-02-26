Несколько министерств пойдут на сокращение: Шмыгаль анонсировал реформу правительства

Денис Шмыгаль анонсировал масштабную реформу в Кабмине. В настоящее время идет дискуссия, какими должны быть изменения в правительстве.

Премьер-министр отметил, что Украина должна не только просить деньги у стран-союзниц, но и демонстрировать внутренние изменения. В частности, рассматривают реформу власти.

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По словам Шмыгаля, эта реформа предусматривает:

сокращение государственного аппарата;

повышение качества чиновников

В 2023 году целью является снизить расходы на содержание государственного аппарата. Речь по меньшей мере о 30%.

Относительно Кабинета Министров идет дискуссия, какой должна быть реформа. Идеальная модель Кабмина – 15 – 16 мощных министерств и 5 – 6 мощных вице-премьеров. Это все комплексная реформа, над которой мы работаем в этом году. Сейчас идет анализ работы министерств,

– заявил Шмыгаль.

Ранее СМИ сообщали о 14 министерствах