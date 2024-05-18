О гибели воина сообщили коллеги Дениса из 831-й бригады тактической авиации. Там отметили, что потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека.

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Гибель украинского пилота

На днях во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

Известно, что военный был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. Побратимы Дениса описывают его как настоящего профессионала своего дела. Летчик совершил десятки боевых вылетов с начала полномасштабного вторжения. Также он является полным кавалером ордена "За мужество".

Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо. Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе,

– написали в 831-й бригаде.

Денис Василюк погиб во время выполнения боевого задания / 831 бригада

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибшего. Вечная память!

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