Про загибель воїна повідомили колеги Дениса з 831-ї бригади тактичної авіації. Там зазначили, що втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

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Загибель українського пілота

Днями під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.

Відомо, що військовий був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Побратими Дениса описують його як справжнього професіонала своєї справи. Льотчик здійснив десятки бойових вильотів від початку повномасштабного вторгнення. Також він є повним кавалером ордену "За мужність".

Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо. Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі,

– написали у 831-й бригаді.

Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання / 831 бригада

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Втрати України у війні