Денисова назвала самые громкие военные преступления оккупантов против украинской культуры

25 апреля 2022 , 14:44
Читати новину українською

Источник:

Людмила Денисова

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор целенаправленно обстреливает и разрушает объекты культурного наследия и культурных ценностей украинцев.

Как сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, по состоянию на 25 апреля задокументировано 242 эпизода военных преступлений оккупантов против украинского культурного наследия.

Читайте также На полное разминирование Киевщины уйдут годы, – Кулеба

Список поврежденных и разрушенных объектов

  • Повреждены или полностью разрушены многочисленные монументы архитектуры, исторические здания, религиозные объекты, театры, мемориалы. Разрушениям подвергаются и памятники сакральной архитектуры.
  • Недавно оккупанты обстреляли остров Хортица в Запорожской области, являющийся центром украинского казачества.
  • В Киевской области повреждено здание начала XX века – Макаровская публичная библиотека.
  • В Харьковской области от обстрелов пострадал старинный Дом учителя 1925 года и ряд исторических памятников.
  • В Луганской области россияне разрушили по меньшей мере 7 православных храмов.
  • Также подверглись разрушениям исламский культурный центр "Бисмилля" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.

Стоит знать – переселенка из Лисичанска об обстрелах и выезде из города: смотрите видео  

 

Автор: Юлія Бабич