Денисова обратилась в ООН из-за ареста Джеляла

Людмила Денисова обратилась в Оргиназацию объединенных наций из-за ареста заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Омбудсмен просит остановить произвол России и повлиять на освобождение украинцев.

Задержание крымских татар не может остаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращение Денисова направила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Важно Оккупанты отправили Наримана Джеляла в СИЗО

Денисова выразила протест

Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины,

– отметила Денисова.

Кроме того, омбудсмен требует принять меры и от Уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Задержание крымских татар: что известно

Дом Наримана Джеляла в Первомайске 4 сентября обыскали российские силовики. После этого политика задержали и увезли в неизвестном направлении. Глава Меджлиса Рефат Чубаров рассказал, что удерживали крымского татарина с особой жесткостью – в наручниках и с мешком на голове.

Оккупанты заподозрили Джеляла в "диверсии". Ему грозит до 15 лет заключения.

Подконтрольный оккупантам так называемый "Киевский районный суд Симферополя" взял пол стражу Джеляла на 60 суток, то есть до 4 ноября.

Кроме того, ФСБ наведалось и к другим крымским татарам. Братьям Азизу и Асану Ахтемова выдвинули такие же подозрения, что и Джелялу.

4 сентября возле здания ФСБ в Симферополе на акцию поддержки собрались родственники, журналисты, адвокаты и неравнодушные граждане. Оккупанты задержали 58 участников митинга, в отношении 56 – составили административные протоколы. Шевкету Усеинову и Эльдару Одаманову незаконно "присудили" арест на 14 и 15 суток якобы за "неповиновение полиции".

Президент Владимир Зеленский считает, что так Россия реагирует на проведение Крымской платформы. Он призвал Москву немедленно освободить крымских татар.

Текст публикации Денисовой:

Выражаю решительный протест в связи с незаконными арестами украинских граждан во временно оккупированном Крыму.

На 60 суток, до 4 ноября, подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя" арестовал Наримана Джеляла – первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и братьев Азиза и Асана Ахтемовых. Им объявили подозрение за якобы причастность к повреждению газопровода в селе Перевальное 23 августа (часть 1 статьи 281 УК РФ – "диверсия") Все трое будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополя.

Решением так называемого "Киевского районного суда Симферополя" Шевкету Усеинову и Эльдару Одаманову вынесено наказание в виде административного ареста сроком 14 и 15 суток соответственно за совершение якобы административных правонарушениях по ст.19.3 КоАП России ("неповиновение работникам полиции"). Они будут отбывать арест в изоляторе временного содержания города Симферополя.

4 сентября возле здания ФСБ в городе Симферополе на акцию поддержки незаконно задержанных собрались родственники, журналисты, адвокаты и неравнодушные граждане. 58 участников были задержаны. В отношении 56 – составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ ("невыполнение правил поведения во время чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения"), которая предусматривает штраф от 10 до 50 тысяч российских рублей.

Двух участников акции – Эскандера Ахтемова – отца Азиза Ахтемова и Арсена Ахтемова – брата Асана Ахтемова суд арестовал на 10 и 15 суток соответственно по ст.19.3 КоАП России ("неповиновение работникам полиции").

Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины.

Требую от Уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой принять меры по соблюдению прав незаконно заключенных граждан Украины на Крымском полуострове.