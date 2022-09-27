Деоккупация Херсона важна для всего мира, но еще не перелом, – Гудков

Деокупация Херсона ВСУ будет побуждать к серьезным разговорам о поражении россии в самой стране. В частности, после этого поддержка путина даже от силовиков очень сильно упадет.

Такое мнение 24 каналe озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ранее военный эксперт Олег Жданов посоветовал внимательнее смотреть на Херсонское направление, где нас ждут успехи.

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Важность деоккупации Херсона

Гудков рассказал, что деоккупация Херсона важна не только для Украины, но и для всего мира. В частности, Западной коалиции, поддерживающей наше государство. Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области продемонстрировало, что украинцы могут выигрывать, а россияне – проигрывать. Успешная операция по освобождению областного центра будет способствовать оптимизму, поднятию боевого духа.

А еще это будет побуждать к разрушительным процессам против путина даже у тех, кто его еще поддерживает. В частности, и у силовиков,

– отметил российский оппозиционный политик.

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Из россии уже выехали около 300 тысяч граждан

Он продолжил, что на фоне мобилизации из россии уже выехали почти 300 тысяч граждан. Это те люди, которые должны попасть на фронт.

"Я верю в это число, потому что Финляндия сообщала о том, что 17 тысяч россиян въехали в страну. А если сосчитать другие границы, то выходит сотни тысяч", — заметил Гудков.

Кремль готовит серьезное заявление 30 сентября

Российский оппозиционный политик сообщил, что на 30 сентября кремль готовит объявление какого-нибудь серьезного заявления. О чем именно будет говорить путин, пока сказать сложно. Впрочем, объявлением одной аннексии не обойдется. Может быть усилен ядерный шантаж.

Перевод подразделений ядерных сил в повышенную боевую готовность, модернизацию комплексов. Что-то в этом духе может быть,

– подчеркнул он.

Ядерного удара пока не будет

По словам Гудкова, ядерного удара пока не будет. Иначе Путин не объявлял бы мобилизацию. Его цель сейчас затянуть войну. Сделать так, чтобы украинцы и мир устали от нее и согласились на подписание мирного договора.

"Пока он будет ждать, как будут развиваться события дальше, направляя на фронт десятки, а может, и сотни тысяч людей", — подчеркнул российский оппозиционный политик.

Поддержка путина падает

Он добавил, что путина в россии уже поддерживает менее половины населения. Это демонстрирует отношение россиян к мобилизации, когда они просто убегают и не готовы воевать за своего диктатора.

После первых же контрнаступлений ВСУ многие сторонники войны просто смолкли. Возможно, они не изменили свою точку зрения, но поняли, что все не так, как они рассчитывали,

– подытожил Гудков.

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