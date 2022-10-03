Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он также отметил, что лучшим решением для тех, кто остается в таких городах, – временно уехать.

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По словам Соболевского, в освобожденных Архангеловке и Миролюбовке еще работают ВСУ, продолжается разминирование, а зачистка от врага уже почти закончилась.

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"Сразу после завершения всех этих работ, туда сразу направится областная военная администрация. Администрация сможет предоставить доступ к гуманитарной и медицинской помощи местным и эвакуировать тех, кто согласился", – говорит он.

К сожалению, каждый город или село, которое освобождают ВСУ, еще не безопасно, ведь оккупанты постоянно их обстреливают из всего имеющегося оружия,

– отмечает первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Еще нужно понимать, что скоро зима и в условиях уничтоженной инфраструктуры нужно выезжать, ведь очень трудно обеспечить комфортные условия.

ВСУ освобождают Херсонщину