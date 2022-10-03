Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он также отметил, что лучшим решением для тех, кто остается в таких городах, – временно уехать.
Читайте также Жителей оккупированных территорий запугивают "преследованием" из-за российских паспортов: реакция ОП
По словам Соболевского, в освобожденных Архангеловке и Миролюбовке еще работают ВСУ, продолжается разминирование, а зачистка от врага уже почти закончилась.
Детальнее о ситуации на Херсонщине: смотрите видео
"Сразу после завершения всех этих работ, туда сразу направится областная военная администрация. Администрация сможет предоставить доступ к гуманитарной и медицинской помощи местным и эвакуировать тех, кто согласился", – говорит он.
К сожалению, каждый город или село, которое освобождают ВСУ, еще не безопасно, ведь оккупанты постоянно их обстреливают из всего имеющегося оружия,
– отмечает первый заместитель председателя Херсонского облсовета.
Еще нужно понимать, что скоро зима и в условиях уничтоженной инфраструктуры нужно выезжать, ведь очень трудно обеспечить комфортные условия.
ВСУ освобождают Херсонщину
- Защитники установили сине-желтый флаг над памятником "Дары Херсонщины", что вблизи села Осокоровка. Это артобъект, посвященный арбузу.
- Во временно оккупированной Новой Каховке, вблизи гидроэлектростанции, 2 октября прогремели взрывы.
- В Херсонскую область отправляют первых солдат, попавших под частичную мобилизацию в России. У них нет обеспечения и продают топливо из своей техники.
- В Бериславе 1 октября раздались взрывы. Это случилось в одной из админпостроек, где жили захватчики.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ наступают и освобождают населенные пункты Херсонской области. Она отметила потери врага за 1 октября.