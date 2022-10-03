Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що найкращим рішенням для тих, хто залишається у таких містах – тимчасово виїхати.
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За словами Соболевського, у новозвільнених Архангелівці та у Миролюбівці ще працюють ЗСУ, триває розмінування, а зачистка від ворога вже майже закінчилася.
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"Одразу після завершення всіх цих робіт, туди одразу попрямує обласна військова адміністація. Адміністрація зможе надати доступ до гуманітарної та медичної допомоги місцевим та евакуювати тих, хто погодився", – каже він.
На жаль, кожне місто чи село, яке звільняють ЗСУ ще не є безпечним, адже окупанти постійно їх обстрілюють з усієї наявної зброї,
– зазначає перший заступник голови Херсонської облради.
Ще потрібно розуміти, що скоро зима і в умовах знищеної інфраструктури – потрібно виїжджати, адже дуже важко забезпечити комфортні умови.
ЗСУ звільняють Херсонщину
- Захисники встановили синьо-жовтий стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини", що поблизу села Осокорівка. Це артоб'єкт, присвячений кавуну.
- У тимчасово окупованій Новій Каховці, поблизу гідроелектростанції, 2 жовтня пролунали вибухи.
- На Херсонщину відправляють перших солдатів, які потрапили під часткову мобілізацію в Росії. Вони не мають забезпечення й продають паливо зі своєї техніки.
- У Бериславі 1 жовтня пролунали вибухи. Це трапилося в одній з адмінбудівель, де жили загарбники.
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що ЗСУ наступають та звільняють населені пункти Херсонської області. Вона зазначила про втрати ворога за 1 жовтня.