Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що найкращим рішенням для тих, хто залишається у таких містах – тимчасово виїхати.

Читайте також Жителів окупованих територій залякують "переслідуванням" через російські паспорти: реакція ОП

За словами Соболевського, у новозвільнених Архангелівці та у Миролюбівці ще працюють ЗСУ, триває розмінування, а зачистка від ворога вже майже закінчилася.

Детальніше про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

"Одразу після завершення всіх цих робіт, туди одразу попрямує обласна військова адміністація. Адміністрація зможе надати доступ до гуманітарної та медичної допомоги місцевим та евакуювати тих, хто погодився", – каже він.

На жаль, кожне місто чи село, яке звільняють ЗСУ ще не є безпечним, адже окупанти постійно їх обстрілюють з усієї наявної зброї,

– зазначає перший заступник голови Херсонської облради.

Ще потрібно розуміти, що скоро зима і в умовах знищеної інфраструктури – потрібно виїжджати, адже дуже важко забезпечити комфортні умови.

ЗСУ звільняють Херсонщину