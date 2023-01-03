Видим подготовку к наступательным действиям ВСУ, – военный обозреватель о "хлопке" на Юге

В последнее время на Юге Украины чаще происходят удары ВСУ по объектам российских оккупантов. Это очень похоже на развитие событий до освобождения Херсона.

Тогда украинские защитники активно осуществляли удары по мостам, объектах россиян и скоплениях живой силы Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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На Юге ВСУ могут готовиться к наступательным действиям

Сейчас концентрация подобных усилий происходит уже на левом берегу Херсонской и Запорожской области. В частности, часто "звучит" Бердянск, Токмак и Мелитополь. Так, объекты оккупантов в этих городах постоянно попадают под ракетные удары со стороны украинской армии.

Если сравнить с Херсонской областью, то вполне возможно, что это и есть подготовка к возможным наступательным действиям,

– заметил военный обозреватель.

По его словам, это должны быть именно "наступательные", а не "контрнаступательные" действия, поскольку нет никаких признаков того, что россияне смогут пойти там в наступление. Соответствующие наступательные действия украинских защитников могут привести к освобождению оккупированных территорий Украины.

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В ближайшие недели может начаться освобождение Мелитополя

Американский генерал Бен Ходжес, как и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, прогнозируют установление украинского контроля над оккупированным Крымом весной – летом 2023 года. Украинцам остается следить, насколько реальными будут их прогнозы.

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Так, в ближайшем времени, по словам Бена Ходжеса, освобождение Мелитополя и прорыв ВСУ в Приазовье. По мнению американского генерала, это может произойти в ближайшие недели.

"Если посмотреть на прогноз погоды – очень важный фактор, то именно в ближайшие дни – недели намечаются морозы. Вероятно, это и будет начало операции по освобождению Мелитополя, в частности Приазовья. Возможно, мы увидим это в ближайшее время", – предположил военный обозреватель.

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