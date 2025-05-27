Путин не согласится на дипломатию: Ходжес объяснил, как ВСУ могут вернуть Крым

Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что Украина непременно вернет себе Крым. В то же время он считает, что это невозможно сделать дипломатическим путем.

Ходжес рассказал, как Украина может получить военное преимущество в Крыму. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Бена Ходжеса для NV.

Смотрите также Россия готовит альтернативу Крымскому мосту, – Плетенчук

Как Украина может вернуть Крым

Бен Ходжес раскритиковал подход новой администрации США к войне в Украине. В частности его шокирует, что США требуют от Украины сдавать свои территории.

По мнению генерала, Украина не должна отказываться от своих территорий, особенно Крыма, который имеет большую стратегическую ценность. Он верит, что Крым непременно вернется в состав Украины.

И я считаю, что если Украина вернет Крым – я верю, что это именно так и будет в какой-то момент времени, – тогда это станет важным переломом внутри самой России,

– говорит он.

Ключ к военному успеху в вопросе возвращения Крыма он видит в изоляции полуострова. Прежде всего нужно уничтожить Керченский мост и сделать невозможным всю другую логистику Крыма.

Когда Крым будет изолирован от России на суше, воздухе и на земле, Украина должна ввести на него войска, считает Ходжес.

Он не дал временных прогнозов, но высказал мнение, что это должно произойти.