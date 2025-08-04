Посол Украины в Турции Нариман Джелял уверен, что роль Турции в деоккупации Крыма может быть выдающейся. Но отмечает, что надо учитывать весь контекст.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что делает Турция для Украины?

Посол подчеркнул, что Турция последовательно поддерживает территориальную целостность Украины. Россия всячески пытается избегать темы Крыма. На фоне этого позиция Анкары очень важна.

Турция говорит о Крыме не с россиянами, а с Украиной, руководствуясь нормами международного права. Эта роль заслуживает достойной оценки,

– сказал Джелял.

Эрдоган ежегодно присылает видеообращение на Крымскую платформу, хотя ни разу не посетил мероприятие лично. Интересно, что последнее его обращение было особенным.

Во-первых, он назвал события в Украине "войной", а не "конфликтом" или "кризисом", что с дипломатической точки зрения является значительным прогрессом. Во-вторых, он четко заявил, что по международному праву Крым должен быть в составе Украины. Это очень мощное заявление. Я представляю, какую реакцию это вызвало в России. Даже мое назначение послом вызвало много разговоров и упреков с их стороны. Хотя шаги Турции могут казаться менее активными, чем действия некоторых европейских партнеров, мы должны учитывать весь контекст,

– акцентировал дипломат.

Справка. Нариман Джелял – крымский татарин, преподаватель, телеведущий и политик. В 2013 году стал заместителем Рефата Чубарова в Меджлисе. В 2021 году россияне задержали его. Джеляла освободили из плена и вернули в Украину только в 2024 году. 14 мая 2025 года его назначили послом в Турции.

"В отличие от некоторых других стран, Турция не только декларирует свою позицию, но и помогает нам. Хотя эта помощь отличается от той, которую мы получаем от европейских партнеров, она не менее важна. Мы вместе реализуем гуманитарные проекты, например организация отдыха и реабилитации для наших детей из прифронтовых регионов. Есть военно-техническое сотрудничество, которое происходит на межгосударственных или коммерческих началах. Также Турция активно поддерживает нас на многих дипломатических площадках, что является важным элементом нашей общей стратегии", – рассказал представитель Украины.

К тому же во время встреч Эрдогана с Зеленским звучит тема Крыма и крымских татар.

"Наша задача – также обеспечить гарантии прав наших граждан на временно оккупированных территориях, восстановление и другие аспекты. Хотя мы пока не знаем, как именно будет освобожден Крым – надеемся, без значительных разрушений", – высказался Джелял.