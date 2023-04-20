Это самая незащищенная территория, – в ОП отреагировали на попытки оккупантов удержать Крым
Наши партизаны в Крыму сообщают, что на Керчинском мосту россияне устанавливают 40 блокпостов и увеличивают количество камер. Все для того, чтобы вылавливать проукраинских людей, хотя гауляйтер полуострова Сергей Аксенов отмечал, что "их и нет".
Впрочем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверяет, что все это оккупантам не поможет. Об этом он эксклюзивному интервью 24 Канала.
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Свидетели могут исчезнуть
Крымский полуостров является в полной мере краденой территорией. Зафиксированы люди, которые за это отвечали. Они совершенно точно преступники, в разных измерениях – гражданском и военном смыслах этого слова.
Крым – это самая не защищенная территория, как это парадоксально не звучит. Достаточно будет эффектно пройтись к админграницам, и все на этой временно оккупированной территории посыплется,
– убежден Михаил Подоляк.
Объект незаконного строительства – Керченский мост – не может относиться к суверенной Украине. Его быть не может.
Что касается Аксенова, говорит советник, важно понять одну вещь: все эти люди, которые в 2014 году начинали "коллаборатить", переходить на сторону врага и создавать существенные проблемы для Украины – могут просто исчезнуть.
"Россия не захочет иметь ряд свидетелей, которые могут давать показания, мол, их "заставляли", они "не самостоятельны", а только "выполняли задачи под дулом автомата", – говорит советник ОП.
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2014 год – роковая ошибка мира
По словам Подоляка, нужно реанимировать тему 2014, потому что все, что мы увидели в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, уже было в малом прообразе в Краматорске, Славянске, Донецке. Так же были массовые захоронения, не в таком масштабе, потому что гораздо меньшие действия были.
Но уже тогда мы видели системный подход к геноциду украинцев как гражданам. Не по этническому признаку, а как граждан Украины. Именно тогда были точно такие действия – фильтрация, отдельно активистов, которых очень жестоко убивали, а затем были массовые захоронения,
– констатировал Подоляк.
Это стратегия, которая была в 2014 году. Мы помним все, что тогда происходило. Все сделали вид: "Да, были небольшие боевые действия. Давайте подпишем "Минские соглашения", при этом так, чтобы это было выгодно России, это же большое и мощное государство, мы его боимся".
Если бы тогда были сделаны определенные выводы, сегодня у нас не было бы "Бучанского синдрома". К сожалению, сейчас у нас есть масштабированный "Бучанский синдром".
"Миротворцы" должны понять: если мы не сведем это в правильный финал, не возьмем показания у людей, совершавших преступления, особенно у авторов, то мы эту болезнь никак не вылечим, и в разных уголках мира будут периодически происходить подобные события,
– предупреждает советник ОП.
Они сегодня проходят, просто Россия демонстративно манифестирует это – показывает, как это может выглядеть безнаказанно в таком объеме.
Подоляк считает, что французский президент Эммануель Макрон должен понять, какую цену Украина платит. Это не просто: "Давайте распишем, кто где будет сидеть за столом переговоров, может, какая-то рассадка будет".
"Нет. Это тысячи людей, которые были жестоко замучены. Именно поэтому нужно довести войну до правильного финала. Все эти Лавровы и компания должны сидеть за другим столом — в Гааге, например, или в любом другом городе, который будет выбран для проведения этих юридических действий", – подытожил советник ОП Михаил Подоляк.
Данилов уточнил, как Украина будет увольнять Крым
- Россияне начинают осознавать, что рано или поздно придется возвращать то, что украли. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не отказывается от Крыма, потому что полуостров является неотъемлемой частью нашего государства.
- ВСУ будут применять всю незапрещенное международными законами оружие, чтобы вернуть полуостров под контроль нашего государства
- "Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И то оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", – отметил Данилов.