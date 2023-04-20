Это самая незащищенная территория, – в ОП отреагировали на попытки оккупантов удержать Крым

Наши партизаны в Крыму сообщают, что на Керчинском мосту россияне устанавливают 40 блокпостов и увеличивают количество камер. Все для того, чтобы вылавливать проукраинских людей, хотя гауляйтер полуострова Сергей Аксенов отмечал, что "их и нет".

Впрочем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверяет, что все это оккупантам не поможет. Об этом он эксклюзивному интервью 24 Канала.

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Свидетели могут исчезнуть

Крымский полуостров является в полной мере краденой территорией. Зафиксированы люди, которые за это отвечали. Они совершенно точно преступники, в разных измерениях – гражданском и военном смыслах этого слова.

Крым – это самая не защищенная территория, как это парадоксально не звучит. Достаточно будет эффектно пройтись к админграницам, и все на этой временно оккупированной территории посыплется,

– убежден Михаил Подоляк.

Объект незаконного строительства – Керченский мост – не может относиться к суверенной Украине. Его быть не может.

Что касается Аксенова, говорит советник, важно понять одну вещь: все эти люди, которые в 2014 году начинали "коллаборатить", переходить на сторону врага и создавать существенные проблемы для Украины – могут просто исчезнуть.

"Россия не захочет иметь ряд свидетелей, которые могут давать показания, мол, их "заставляли", они "не самостоятельны", а только "выполняли задачи под дулом автомата", – говорит советник ОП.

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2014 год – роковая ошибка мира

По словам Подоляка, нужно реанимировать тему 2014, потому что все, что мы увидели в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, уже было в малом прообразе в Краматорске, Славянске, Донецке. Так же были массовые захоронения, не в таком масштабе, потому что гораздо меньшие действия были.

Но уже тогда мы видели системный подход к геноциду украинцев как гражданам. Не по этническому признаку, а как граждан Украины. Именно тогда были точно такие действия – фильтрация, отдельно активистов, которых очень жестоко убивали, а затем были массовые захоронения,

– констатировал Подоляк.

Это стратегия, которая была в 2014 году. Мы помним все, что тогда происходило. Все сделали вид: "Да, были небольшие боевые действия. Давайте подпишем "Минские соглашения", при этом так, чтобы это было выгодно России, это же большое и мощное государство, мы его боимся".

Если бы тогда были сделаны определенные выводы, сегодня у нас не было бы "Бучанского синдрома". К сожалению, сейчас у нас есть масштабированный "Бучанский синдром".

"Миротворцы" должны понять: если мы не сведем это в правильный финал, не возьмем показания у людей, совершавших преступления, особенно у авторов, то мы эту болезнь никак не вылечим, и в разных уголках мира будут периодически происходить подобные события,

– предупреждает советник ОП.

Они сегодня проходят, просто Россия демонстративно манифестирует это – показывает, как это может выглядеть безнаказанно в таком объеме.

Подоляк считает, что французский президент Эммануель Макрон должен понять, какую цену Украина платит. Это не просто: "Давайте распишем, кто где будет сидеть за столом переговоров, может, какая-то рассадка будет".

"Нет. Это тысячи людей, которые были жестоко замучены. Именно поэтому нужно довести войну до правильного финала. Все эти Лавровы и компания должны сидеть за другим столом — в Гааге, например, или в любом другом городе, который будет выбран для проведения этих юридических действий", – подытожил советник ОП Михаил Подоляк.

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