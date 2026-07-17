Потеря Крыма будет означать смерть Путина, ему этого не простят, – подполковник ВСУ

Оккупация Крыма стала для Владимира Путина главным геополитическим достижением и одним из ключевых символов его правления. Потеря полуострова могла бы разрушить не только личный миф российского диктатора, но и весь имперский проект, который он годами навязывал российскому обществу.

Подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец в беседе с 24 Каналом объяснил, почему деоккупация Крыма стала бы для Путина роковой. Он также рассказал, как Украина уже ослабляет российское присутствие на полуострове и что нужно для его возвращения.

Крым как главный трофей Путина

Неизвестно, где именно закончится война – в Крыму или на Донбассе, однако полуостров имеет для Кремля особое значение. Путин превратил его захват в главный символ своего правления, а возвращение Крыма под контроль Украины разрушило бы не только его личный миф, но и представление о возрождении Российской империи.

Крым – это сакральная история и игла Кощея для Владимира Путина. Потеря Крыма автоматически будет означать физическую смерть Путина и конец российского имперского проекта. Это ему в России не простят и не забудут,

– подчеркнул Березовец.

Российский диктатор не скрывал, что считает оккупацию полуострова главным достижением своей политической карьеры. Во время объявления о захвате Крыма он говорил дрожащим голосом и со слезами на глазах, хотя обычно не показывает эмоций. Эта реакция была связана не только с его личной ностальгией по СССР, но и с давним российским мифом о Крыме как якобы "российской территории", которую Москва должна была вернуть.

Захват Донбасса не вызвал в российском обществе такой радости, как оккупация Ялты, Керчи, Симферополя и Севастополя. Россияне восприняли полуостров как ценный трофей, поэтому его возвращение Украине станет для них ударом по одному из главных символов путинской власти.

Для них эта потеря будет не просто болезненной – она будет фатальной,

– сказал подполковник ВСУ.

Для Украины Крым также имеет особое историческое значение, ведь с ним связаны истоки украинской государственности и многовековое культурное наследие. Полуостров нельзя сводить лишь к военной территории или геополитическому призу, которым его пытается представить российская пропаганда.

Украина уже осуществляет деоккупацию Крыма

Возвращение Крыма зависит прежде всего от ресурсов, которые Украина сможет направить на эту цель. Речь идет не только об вооружении, но и о времени, людях и финансировании. В 2014 году возможности для защиты полуострова были ограниченными, но их так и не использовали в полной мере.

Деоккупация возможна для любой территории, и Крым здесь не является исключением. Это вопрос ресурсов, которые мы готовы затратить: военных, временных, людских и финансовых,

– пояснил Березовец.

Сейчас Украина постепенно ослабляет российское присутствие на полуострове ударами по логистике, нефтеперерабатывающим заводам, теплоэлектростанциям, военным объектам и портам. Черноморский флот России был вынужден покинуть свои основные базы в Крыму, что уже изменило ситуацию в Черном море.

То, что оттуда ушел Черноморский флот, и является реализацией стратегии деоккупации Крыма,

– подчеркнул подполковник ВСУ.

В то же время в Украине до сих пор нет единого видения того, каким должен стать Крым после освобождения от России. Такой документ нужно готовить уже сейчас, чтобы люди понимали, как государство планирует восстанавливать полуостров и каким будет его будущее после деоккупации.

Мы должны создавать этот документ уже сейчас и честно сказать нашим гражданам, каким будет Крым после ухода России, после деоккупации этой украинской территории,

– подчеркнул Березовец.

После освобождения полуостров уже не будет таким, каким его захватила Россия в 2014 году. В отличие от части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Крым пока не подвергся масштабным разрушениям. В то же время сохраняется риск, что россияне, понимая неизбежность отступления, попытаются уничтожить исторические памятники, древние амфитеатры и здания, которым сотни лет.

Украине придется не только восстановить там свою власть, но и защитить культурное наследие, а также определить, по каким правилам Крым будет развиваться после оккупации.

Березовец объяснил, почему Крым станет самой болезненной потерей для Путина: смотрите видео